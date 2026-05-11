Алиханов рассказал о работе над двигателем для широфюзеляжного самолета

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Источник изображения: © Фото : Минпромторг России

Алиханов: разработка двигателя ПД-35 нужна для создания широфюзеляжного самолета

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Разработки двигателя ПД-35 большой тяги необходимы в России для создания широфюзеляжного гражданского самолета, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Она (разработка - ред.) нужна для создания линейки двигателей в диапазоне тяг от 26 тонн до 50 тонн – такие двигатели необходимы для широфюзеляжного гражданского самолета. В целом создать современный экономичный двигатель в этом классе крайне сложно. В мире только две страны обладают технологиями проектирования и производства авиационных двигателей тягой более 40 тонн. Учитывая наши расстояния и территории, такой двигатель необходим для развития пассажирских и грузовых перевозок", - прокомментировал министр разработку перспективного двигателя ПД-35.

Двигатель ПД-35 - это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн. Используемые при разработке ПД-35 технологии лягут в основу создания семейства турбореактивных двигателей большой мощности. Разработчиком такого двигателя является "ОДК-Авиадвигатель", а исполнителем - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех").

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-35
Компании
Минпромторг РФ
ОДК УК
