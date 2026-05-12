Международной системой заправляют зомби (Bloomberg, США)

Bloomberg: международные институты переживают сильнейший за сто лет кризис

Мировая система безопасности трещит по швам, пишет колумнист Bloomberg. Организации, созданные после Второй мировой войны, чтобы "спасти человечество от ада" сегодня не справляются со своими обязанностями и существуют лишь как "безвольные зомби".

Андреас Клут

Вызывающая тревогу аналогия между 1930-ми и 2020-ми годами состоит в том, что как в те годы, так и сейчас институты международной системы напоминают ходячих мертвецов.

Сегодня это применимо к оборонным альянсам, таким как НАТО, и к органам, регулирующим торговлю (Всемирная торговая организация), ограничивающим распространение ядерного оружия (договор с аббревиатурой ДНЯО) и судящим за совершение военных преступлений (Международный уголовный суд). И конечно, такая аналогия применима к Организации Объединенных Наций, призванной гарантировать суверенитет всех стран-членов и предотвращать войны.

"По сути дела, у нас зомбированная многосторонняя система", — сказала мне Ребекка Лисснер. Она занимала должность высокопоставленного советника по национальной безопасности в администрации Джо Байдена, а сейчас работает в Совете по международным отношениям.

В 1930-е годы зомбированной была Лига Наций. Она существовала на бумаге и в кабинетах шикарных женевских дворцов, однако не пользовалась поддержкой крупных держав типа США и стала неуместной, когда свою агрессию начали авторитарные Япония, Италия и Германия. Формально Лига Наций продолжала существовать — с делегатами, сотрудниками и заседаниями, но в конечном итоге ее упразднили. Произошло это только в 1946 году, после Второй мировой войны и Холокоста, когда вместо Лиги Наций была создана ООН — на сей раз под руководством и при мощной поддержке Америки.

Сегодняшний кризис, как и кризис 1930-х годов, связан с деньгами. Генеральный секретарь ООН недавно предупредил государства-члены о том, что организация близка к "неминуемому финансовому краху", поскольку ее члены, в первую очередь, крупнейший из них, Соединенные Штаты — сокращают или задерживают выплаты. Но НАТО, например, купается в деньгах и расширяет свой состав (сейчас в ней 32 страны). А совсем недавно ее участники пообещали выделять больше денег на оборону.

Проблема заключается в том, что система размывается и выхолащивается, поскольку великие державы игнорируют тот дух, который когда-то придавал энергию ее институтам. Вместо этого они выражают презрение к этим институтам, чтобы угодить внутренней аудитории, нарушая при этом их правила и нормы. Следствием такого неуважения стала медленная эвтаназия.

Главная цель НАТО — сдерживать агрессию со стороны Москвы (Россия никогда не проявляла агрессию к альянсу, — прим. ИноСМИ). Но президент США Дональд Трамп презирает многих своих союзников. Например, он угрожает Дании захватом Гренландии; он приказал вывести тысячи американских военнослужащих из Германии, наказав ее таким способом за отказ помогать в Иране. Он, по-видимому, в большей степени стоит на стороне своего российского коллеги Владимира Путина, нежели на стороне прозападной Украины.

Прежде всего, Трамп весьма двусмысленно отвечает на вопрос о том, будет ли он соблюдать статью 5, в которой говорится о взаимной обороне членов альянса. "Кто сегодня считает, что Трамп будет вести войну с Путиным из-за Калининграда или из-за небольшого куска Эстонии? Я точно так не считаю", — сказала мне Лисснер. Вот вам и сдерживание. <…>

Аналогичное выхолащивание происходит на Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая будет проходить в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке до 22 мая. Две последние конференции, состоявшиеся в 2015 и 2022 годах, закончились без подписания итогового документа 191 участником. Обозреватели, следящие за выполнением ДНЯО опасаются, что точно так же завершится и эта, третья конференция, поставив под угрозу "выживание" договора.

Договор о нераспространении ядерного оружия, вступивший в силу в 1970 году, является всеобъемлющим механизмом, призванным гарантировать следующее. Во-первых, пять "легитимных" ядерных держав (США, Россия, Китай, Франция и Британия) должны "добросовестно" продвигаться в направлении "всеобщего и полного разоружения". Во-вторых, все стороны, не обладающие ядерным оружием, должны отказаться от него. И в-третьих, все страны имеют право на гражданские ядерные технологии (например, для производства электроэнергии или для применения в медицине) с соблюдением соответствующих мер безопасности.

Но разоружение больше не включают в повестку, и поэтому распространение ядерного оружия становится все более вероятным. Все ядерные державы и стороны договора (и четыре страны с ядерным оружием, которые не являются его участницами) модернизируют свои арсеналы. Срок действия последнего договора о контроле над вооружениями между США и Россией истек. Все говорит о том, что мир отказывается от разоружения и идет к гонке вооружений.

В результате все остальные страны чувствуют себя "преданными", говорит Келси Дэвенпорт из Ассоциации по контролю над вооружениями со штаб-квартирой в Вашингтоне. Что еще хуже, союзники Америки в Европе и Азии больше не доверяют сдерживающему ядерному "зонтику", который США уже давно раскрыли над ними (см. комментарии Трампа о союзниках выше). От Японии и Южной Кореи до Польши и Германии идут некогда запретные разговоры о создании национальных ядерных сил сдерживания. А это означало бы выход из ДНЯО.

Тегеран, который сейчас ведет бессрочную и странную войну с одной ядерной державой, подписавшей ДНЯО (США), и с другой, не участвующей в нем (Израиль), постоянно находится на грани выхода из договора. Если Иран действительно выйдет из него (как это сделала Северная Корея в 2003 году, наблюдая за приготовлениями США к нападению на Ирак), его соседи на Ближнем Востоке тоже пересмотрят свои ядерные амбиции.

Как ослабление НАТО и крах ДНЯО угрожают международной безопасности, так и медленный распад Всемирной торговой организации мешает ее процветанию. Будучи одним из институтов, созданных в соответствии с Бреттон-Вудскими соглашениями в годы Второй мировой войны, ВТО должна была гарантировать относительно свободную и открытую торговлю и недопущение дискриминации между торговыми партнерами. Идея заключалась в том, что страны, чей экспорт сталкивается с неправомерными или произвольными барьерами, должны иметь возможность передать свои дела на рассмотрение Апелляционного органа ВТО для вынесения соответствующего решения.

Но великие державы начали игнорировать такие тонкости. Китай, вступивший в ВТО в 2001 году, никогда не вписывался в режим организации. Однако самым большим ударом стал разворот Америки, которая выступила против собственного детища. Со времен администрации Барака Обамы США блокируют назначения в Апелляционный орган (ссылаясь на такие причины, как "судебный произвол"). Без кворума судей этот орган не в состоянии обеспечить исполнение своих вердиктов, и поэтому небольшие страны не могут подавать иски против ненасытных крупных государств. Вот тебе и система на основе правил.

Затем Трамп объявил полноценную торговую войну большей части мира, фактически возродив протекционизм 1930-х годов под лозунгом "разори соседа", для недопущения которого была создана бреттон-вудская система. Эпоха открытой и недискриминационной торговли стала уделом истории. Майкл Фроман, который был торговым представителем США в администрации Обамы, а сейчас возглавляет Совет по международным отношениям, пришел к выводу, что "глобальная торговая система в известном нам виде мертва".

Это чем-то похоже на международные усилия по уголовному преследованию людей, которые совершают зверства или военные преступления. Эта традиция, выросшая из проходившего под руководством США Нюрнбергского процесса, нашла выражение в Международном уголовном суде в Гааге, который Америка помогла создать и открыть в 2002 году. Но США (как Россия, Китай и Израиль) никогда не были участником Римского статута и не признают этот суд. Трамп вводит санкции против судей МУС, прокуроров и других сотрудников, препятствуя работе трибунала.

Такие же мрачные перспективы и у матери всех послевоенных институтов, которая должна была сменить Лигу Наций, став более действенной и жизнестойкой организацией. Но ООН уже давно не справляется со своими обязанностями. По мнению республиканцев, таких как Джим Риш, возглавляющий сенатский комитет по международным отношениям, это связано с тем, что ООН "сосредоточилась на политизированных полномочиях и воук-идеологии". Этот диагноз не совсем ошибочен, но он в большей степени о культурных войнах Америки, чем о системе ООН, которая просто является отражением беспорядочного мира.

Настоящая причина, по которой ООН беспомощна в вопросах поддержания или восстановления мира, заключается в том, что три из пяти великих держав, обладающих правом вето в Совете безопасности — США, Россия и Китай — продолжают блокировать резолюции по урегулированию конфликтов и угроз, имеющие самое большое значение, особенно те, что касаются Украины, сектора Газа и Корейского полуострова. (Остальные страны, Франция и Великобритания, не налагали вето с 1989 года.) Они также блокируют любые значимые реформы в системе ООН. Таким образом, недееспособность организации является симптомом недугов международной системы, а не их причиной.

Превращение всех этих институтов в бесполезные органы, хотя там по-прежнему кипит бюрократическая активность, равносильно "большому распаду", считает Уна Хатавей, являющаяся избранным президентом Американского общества международного права. Это проявляется в сокращении торговли и снижении показателей благополучия, а также в увеличении числа смертей и страданий. С 1989 по 2014 год ежегодно в сражениях между странами гибло менее 15 тысяч человек. Теперь этот усредненный показатель вырос до 100 тысяч в год. Миротворческих миссий ООН стало меньше; международные продажи оружия растут.

Международная система, какой ее знает мир на протяжении восьми десятилетий, была построена людьми, которые видели, как прежний порядок потерпел неудачу и превратился в чистилище. Ее институты, как говорят в коридорах ООН, были "созданы не для того, чтобы отправить человечество в рай, а чтобы спасти человечество от ада". Если мировые лидеры, и прежде всего люди, руководящие великими державами, забудут о том, что произошло, когда Лига Наций превратилась в зомби, то именно в ад мы и попадем.