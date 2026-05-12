РИА Новости

Украинские БПЛА, упав, могут самоуничтожаться

Фрагмент боеприпаса
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Ведерников заявил, что украинские БПЛА, упав, могут самоуничтожаться

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Украинские беспилотники запрограммированы на самоликвидацию после падения с тем, чтобы нанести максимальный урон, предупредил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на фоне ночной атаки БПЛА в регионе.

Как рассказал Ведерников в своем канале на платформе "Макс", в ночь на четверг в небе на востоке Псковской области были вновь нейтрализованы БПЛА противника. Поскольку обломки упали в безлюдной местности в лесном массиве, повреждений удалось избежать, отметил псковский губернатор.

"Вместе с тем, хочу вновь напомнить - приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения смертельно опасно! Есть подтвержденная информация, что боевые части БПЛА запрограммированы на самоликвидацию после падения - чтобы нанести максимальный урон гражданскому населению и представителям оперативных служб", - добавил Ведерников.

Он напомнил, что о падении БПЛА следует немедленно проинформировать оперативные службы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
