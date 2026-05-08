Стартап из ЕС создаёт «истинное оружие»

Британско-немецкий стартап Hypersonica, собравший €23,3 млн (по состоянию на февраль 2026 года), поставил перед собой амбициозную задачу по запуску производства полностью европейской гиперзвуковой ракеты к 2029 году. Его глава Филипп Керт дал интервью изданию Defence24.
По его словам, «настоящее» гиперзвуковое ударное изделие движется со скоростью более 5 Мах, сохраняя при этом высокую манёвренность на протяжении значительной части полёта, которой российский «Кинжал» обладает не в достаточной мере:
Hypersonica преследует цель создать дешёвое изделие для ЕС и собирается в этом деле следовать примеру SpaceX, разработавшему Falcon 9 за $400 млн, хотя аналогичный проект NASA должен был обойтись в $4 млрд.
Первый успешный испытательный полёт продукта Hypersonica состоялся 3 февраля 2026 года, когда прототип гиперзвуковой ракеты SCOOTER HS-1 стартовал с норвежского космодрома Аннёйа. Как заявляется, скорость изделия превысила отметку в 6 Мах (более 7400 км/ч) и преодолела дистанцию более 300 км. Утверждается, что от начала проектирования до первого пуска прошло всего 9 месяцев.
Ракета имеет длину несколько метров и весит более 1 тонны. Она представляет собой одноступенчатый носитель с модульной архитектурой, что позволяет быстро обновлять подсистемы под разные задачи.
На испытаниях использовался твердотопливный ракетный двигатель, приобретённый у стороннего производителя. Как заявляется, на текущем этапе силовая установка «служит лишь инструментом для достижения необходимых скоростей и условий полёта», чтобы была возможность протестировать бортовые системы, материалы корпуса и электронику в условиях экстремального нагрева.
При этом Керт отказался раскрывать информацию о материалах, использовавшихся при изготовлении корпуса: