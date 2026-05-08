Войти
Lenta.ru

Беспилотник XRQ-73 с гибридным двигателем совершил первый полет

221
0
0
Фото: @DARPA / @AFResearchLab / @northropgrumman
Фото: @DARPA / @AFResearchLab / @northropgrumman.

БПЛА XRQ-73 с гибридным двигателем совершил первый полет

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XRQ-73 с гибридным двигателем совершил первый полет. Об этом сообщает TWZ.

Разработанный компанией Northrop Grumman беспилотник, изготовленный по аэродинамической схеме «летающее крыло», в свой первый полет отправился с авиабазы ​​Эдвардс в Калифорнии. Преимуществами нового БПЛА выступают пониженная шумность и высокая экологичность.

По данным издания, секретный XRQ-73 относится к БПЛА третьей группы, согласно классификации Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, то есть имеет массу от 25 до 600 килограммов, может летать на высотах от 1000 до 5500 метров и имеет максимальную скорость от 180 до 460 километров в час.

В апреле портал сообщил, что Корпус морской пехоты США получит первые БПЛА MQ-58 Valkyrie, созданные в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), в 2029 году.

В октябре TWZ рассказал, что американская компания Kratos представила для БПЛА XQ-58 Valkyrie новую крылатую ракету Ragnarok Low-Cost Cruise Missile (LCCM), которую позиционируют как дешевое средство поражения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Kratos Defense
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 06:17
  • 1
Испания и Турция начали предварительные переговоры по продаже истребителей KAAN
  • 08.05 06:00
  • 2
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 08.05 05:39
  • 0
Комментарий к "Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?"
  • 08.05 04:16
  • 0
Комментарий к "Шантаж и ядерная дилемма"
  • 08.05 01:42
  • 6
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 08.05 01:21
  • 0
К вопросу о параде Победы 2026 г.
  • 07.05 23:20
  • 0
Комментарий к "В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?"
  • 07.05 22:58
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о самолете «для выбивания дверей»"
  • 07.05 21:59
  • 0
Комментарий к "Американскую «Колумбию» назвали подлодкой третьей мировой"
  • 07.05 21:28
  • 3
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 19:03
  • 7
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 18:45
  • 2
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 18:41
  • 1
Россия начала ядерные ракетные испытания
  • 07.05 17:30
  • 0
Военная спираль раскручивается
  • 07.05 17:12
  • 0
Шантаж и ядерная дилемма