Беспилотник XRQ-73 с гибридным двигателем совершил первый полет

БПЛА XRQ-73 с гибридным двигателем совершил первый полет

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XRQ-73 с гибридным двигателем совершил первый полет. Об этом сообщает TWZ.

Разработанный компанией Northrop Grumman беспилотник, изготовленный по аэродинамической схеме «летающее крыло», в свой первый полет отправился с авиабазы ​​Эдвардс в Калифорнии. Преимуществами нового БПЛА выступают пониженная шумность и высокая экологичность.

По данным издания, секретный XRQ-73 относится к БПЛА третьей группы, согласно классификации Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, то есть имеет массу от 25 до 600 килограммов, может летать на высотах от 1000 до 5500 метров и имеет максимальную скорость от 180 до 460 километров в час.

