Войти
Военное обозрение

Разгон до 4300 км/ч: показаны испытания посадочного модуля программы ExoMars

205
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало видео, на котором запечатлены испытания посадочного модуля, который предполагается использовать в рамках программы ExoMars (Экзомарс).

В ходе испытаний, которые проводились во французском научном центре Сент-Луиса, миниатюрная капсула диаметром 8 см была разогнана до 4300 км/ч, чтобы смоделировать вход посадочного модуля в марсианскую атмосферу. Реальный полет длился всего посекунды — представленное ЕКА видео было замедлено в 60 раз. Поскольку в сверхзвуковой аэродинамике размер тела не играет решающего значения, а главным в ходе испытаний является соблюдение законов динамического подобия, использование миниатюрной капсулы позволяет довольно точно воссоздавать центр давления и устойчивость настоящего модуля во время предполагаемого входа в марсианскую атмосферу. Кроме того, в ходе испытаний были проведены измерения колебаний и вращения макета в свободном полете, что дало возможность анализировать динамическое поведение будущей капсулы.

В настоящее время компания Thales Alenia Space по заказу ЕКА продолжает разработки в рамках запланированной на ближайшие годы миссии ExoMars. На поверхность Марса планируется отправить ровер Rosalind Franklin разработки компании Leonardo, оснащенный буром. Миссию пришлось отложить из-за возникшей необходимости замещать изготовленное Россией оборудование. В марте 2022 года ЕКА на фоне антироссийских санкций остановило реализацию совместной с «Роскосмосом» программы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Leonardo
Thales
Роскосмос
Проекты
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 06:17
  • 1
Испания и Турция начали предварительные переговоры по продаже истребителей KAAN
  • 08.05 06:00
  • 2
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 08.05 05:39
  • 0
Комментарий к "Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?"
  • 08.05 04:16
  • 0
Комментарий к "Шантаж и ядерная дилемма"
  • 08.05 01:42
  • 6
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 08.05 01:21
  • 0
К вопросу о параде Победы 2026 г.
  • 07.05 23:20
  • 0
Комментарий к "В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?"
  • 07.05 22:58
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о самолете «для выбивания дверей»"
  • 07.05 21:59
  • 0
Комментарий к "Американскую «Колумбию» назвали подлодкой третьей мировой"
  • 07.05 21:28
  • 3
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 19:03
  • 7
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 18:45
  • 2
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 18:41
  • 1
Россия начала ядерные ракетные испытания
  • 07.05 17:30
  • 0
Военная спираль раскручивается
  • 07.05 17:12
  • 0
Шантаж и ядерная дилемма