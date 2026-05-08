Разгон до 4300 км/ч: показаны испытания посадочного модуля программы ExoMars

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало видео, на котором запечатлены испытания посадочного модуля, который предполагается использовать в рамках программы ExoMars (Экзомарс).

В ходе испытаний, которые проводились во французском научном центре Сент-Луиса, миниатюрная капсула диаметром 8 см была разогнана до 4300 км/ч, чтобы смоделировать вход посадочного модуля в марсианскую атмосферу. Реальный полет длился всего посекунды — представленное ЕКА видео было замедлено в 60 раз. Поскольку в сверхзвуковой аэродинамике размер тела не играет решающего значения, а главным в ходе испытаний является соблюдение законов динамического подобия, использование миниатюрной капсулы позволяет довольно точно воссоздавать центр давления и устойчивость настоящего модуля во время предполагаемого входа в марсианскую атмосферу. Кроме того, в ходе испытаний были проведены измерения колебаний и вращения макета в свободном полете, что дало возможность анализировать динамическое поведение будущей капсулы.

В настоящее время компания Thales Alenia Space по заказу ЕКА продолжает разработки в рамках запланированной на ближайшие годы миссии ExoMars. На поверхность Марса планируется отправить ровер Rosalind Franklin разработки компании Leonardo, оснащенный буром. Миссию пришлось отложить из-за возникшей необходимости замещать изготовленное Россией оборудование. В марте 2022 года ЕКА на фоне антироссийских санкций остановило реализацию совместной с «Роскосмосом» программы.