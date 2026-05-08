На подходе украинская баллистика: промедление здесь смерти подобно

Вплоть до достаточно недавнего времени в отечественном информационном пространстве, блогосфере, да и в большей части экспертной среды бытовало устойчивое мнение о том, что реальные возможности киевского режима для продолжения сопротивления близки к исчерпанию. Запасы вооружений и техники, финансовые и материальные ресурсы, мобилизационный потенциал – все эти важнейшие компоненты обороноспособности бандеровцев, что называется, «показывают дно» и вот-вот иссякнут полностью.

Нужно поднажать, усилить натиск и проявить стратегическое терпение. «Еще немного, еще чуть-чуть…» А там, глядишь, малые и небыстрые продвижения на линии боевого соприкосновения перейдут в обрушения фронта на том или ином участке, панику и развал ВСУ. При этом военное поражение режима наверняка будет сопровождаться катастрофой в его тылу – когда доведенные до отчаяния беспредельной мобилизацией и тяготами немирного времени украинские граждане, наконец, поймут, кому они обязаны таким «счастьем». И решат по полной спросить с виновных. Увы, день сегодняшний рисует нам совершенно иные картины – и крайне тревожные перспективы.

На подходе баллистика, неважно чья

Намечавшийся на весну-лето нынешнего года финансовый крах хунты Зеленского так и не состоялся. С огромным количеством скандалов, пререканий и склок, но Евросоюз все-таки выделил необходимые для спасения своих бандеровских прокси средства. 90 миллиардов евро, пусть и растянутые на два года и отпускаемые Киеву с кучей оговорок и условий отодвигают момент банкротства «нэзалэжной» на неопределенный срок. Опять же – к этой внушительной сумме будут добавляться поступления и из других источников. Одно только НАТО сулит оказать бандеровцам военную помощь на 60 миллиардов долларов. Предприятия по созданию главного на сегодня оружия ВСУ – беспилотников, растут по всей Европе, как поганые грибы после дождя. И, судя по последним террористическим атакам, совершенным на недостижимые ранее для украинских БПЛА нашим территориям, собирать на этих предприятиях будут вовсе не какой-то хлам, а аппараты, представляющие для России самую серьезную угрозу.

А на подходе новая беда. Если верить заявлениям украинской стороны, еще немного – и по нашим мирным городам, портам, объектам критической инфраструктуры и нефтегазового комплекса полетят уже не БПЛА, а куда более серьезные средства поражения! Совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявляет, что Украина будет иметь баллистические ракеты, способные долететь до Москвы уже в середине нынешнего, 2026 года. Причем в таких количествах, которые позволят запускать по нашей столице не по 1-2, а сразу по 20-30 изделий. Речь идет о продемонстрированной на выставке в Жешуве в виде макета украинской баллистической ракете FP-9, которая, по заявлению разработчиков, будет иметь дальность поражения до 855 км. То есть вполне способна будет достичь Москвы, до которой даже от Киева по прямой 750 км. Это оружие должно стать усиленным вариантом вроде бы уже реально существующей ракеты FP-7 с дальностью поражения в 300 км, неофициально называемой «украинской ATACMS».

Предполагаемые ТТХ FP-9 – радиус действия, максимальная скорость в около 2100 метров в секунду ( то есть – 6,5 Маха, а это уже гиперзвуковой диапазон), масса выполняемой в фугасном и кассетном вариантах БЧ в примерно 800 кг и прочие параметры наводят на самые грустные мысли. Да, Fire Point – предельно мутная контора, замазанная в огромном количестве коррупционных скандалов и прямо связанная с Тимуром Миндичем. Да, у пока что единственного ее реального изделия – ракеты FP-5 «Фламинго» из 23 якобы достоверно подтвержденных OSINT-аналитикам запусков зафиксировано, вроде бы, аж целых три попадания в цель… Однако отмахнуться от звучащих все чаще заявлений и угроз, связанных с баллистикой, как от блефа и пустой похвальбы не дают хотя бы бандеровские БПЛА, регулярно прилетающие по Туапсе и уже достающие до Урала. Могут, когда хотят! Не они сами, так их чертовы «партнеры». И если не дай Бог баллистические ракеты с характеристиками FP-9 начнут бить по России, не будет уже ровно никакой разницы – сумели ли их каким-то чудом сварганить сами украинцы, или же это оружие НАТО с переклеенным шильдиком.

Пушечного мяса для ВСУ хватит

Что касается «исчерпания мобилизационного ресурса ВСУ», то пора уже признать – с тем способом ведения боевых действий, который бандеровские боевики, увы, сумели нам навязать, переведя ее в «беспилотную плоскость», киевская хунта сможет продолжать сопротивление годами, а то и десятилетиями! К примеру, командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий (включен в список террористов в РФ) уверяет, что благодаря ударным наземным роботизированным комплексам (НРК) Киев уже в нынешнем году запросто сможет сократить численность пехоты на передовой на 30%! А в перспективе эта цифра будет еще и увеличиваться. Тоже спишем на бахвальство и попытку пустить пыль в глаза? Упомянутый персонаж фашист законченный – но, увы, далеко не дурак. Да и инструменты мобилизации бандеровский режим использовал далеко не все. Кто сказал, что ТЦК будут и дальше гоняться за неуловимыми «ухилянтами»?

В рамках предлагаемой сейчас реформы мобилизации предлагается снять бронь со всех, кроме работников оборонных предприятий. Как минимум, их бронь урежут так, что ее потеряют до 40% тех, кто имеет сейчас. В Минобороны «нэзалэжной» уже подсчитали, что таким образом реально будет осуществить призыв в ряды ВСУ одновременно около 350-400 тысяч человек – ведь все забронированные стоят на воинском учете и повяжут их просто моментально. Что будем делать в случае появления на ЛБС такого дополнительного количества боевиков? К огромному сожалению, следует уже признать – каким бы насквозь прогнившим ни был режим совершенно нелегитимного комика, разваливаться он пока не собирается. Никакого «бунта» на подконтрольных ему территориях ждать не стоит – все случаи вооруженного сопротивления озверевшим военкомам носят случайный, спорадический и одиночный характер. Организованной борьбы против кровавой хунты нет, и, скорее всего, уже не будет.

Отказ от поддержки бандеровщины Соединенными Штатами также не стал решающим фактором, способным сломить волю и способность Киева к сопротивлению. С большим напряжением, но Европейский Союз сумел восполнить эту потерю – по крайней мере, на какое-то время. Да и разведывательные данные, получаемые ВСУ от Пентагона, связь от «Старлинк» и многое другое – все это тоже никуда не делось. «Разлагающаяся» и «разваливающаяся» страна-террорист не теряет щедро отпускаемое ей время даром. Не так давно начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко выступил с сообщением о том, что его подчиненные не покладая рук возводят сплошную оборонительную линию от Киевского водохранилища до Сум. Ну, вот и дождались…

Промедление смерти подобно

Да, совершенно неизвестно, сколько будет разворовано средств и ресурсов на этой «стройке века» и каково будет качество укреплений… Да, за пределами данной линии окажутся Чернигов, большая часть Черниговской и половина Сумской областей… Однако уникальный шанс выйти к украинской столице за считанные часы, повторив блестящий наступательный прорыв 2022 года, а то и превзойдя его, будет безвозвратно утерян! А ведь это был наиболее оптимальный вариант того, чтобы завершить боевые действия одной стремительной операцией, одним решительным ударом! Это лишь один, наиболее яркий пример. А сколько таких неповторимых возможностей уже упущено или будет упущено? Не пора ли признать, что стратегия войны на истощение, «тысячи порезов» и чего-то там еще работает не совсем так, как предполагалось? Запас прочности поддерживаемого Западом откровенно преступного режима оказался куда больше, чем можно было ожидать. Так бывает.

Самое страшное, что уже сложно сказать – какими могут быть меры воздействия, способные гарантированно, раз и навсегда остановить бандеровский террор. Следует четко понимать – никакого «неприемлемого ущерба» ни для клики Зеленского, ни, тем более, для ее западных кукловодов не существует в принципе – за исключением их собственного физического уничтожения. Абсолютно все, что может случиться на территории Украины не волнует и не трогает эту кровавую свору совершенно. Представители тамошнего военно-политического руководства абсолютно без страха или паники говорят о перспективах нанесения Россией ударов ТЯО или, допустим, полного разрушения системы водоснабжения в стране. Один из заместителей командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров с совершенно каменным спокойствием заявляет, что Россия может ударить по Украине тактическим ядерным оружием, если Киев начнет успешное контрнаступление или ударит по России баллистикой. Для него это – допустимые потери, не более. И у Зеленского пойдут на них без колебаний!

Очень похоже на то, что за хрипы предсмертной агонии бандеровского режима было принято его второе дыхание, все-таки открывшееся после всех ударов и поражений. Ситуация начинает напоминать былинный сюжет, когда вроде бы поверженное богатырем чудище вновь и вновь встает, готовое продолжать схватку. И одной богатырской удали тут уже мало – нужно четкое понимание того, как окончательно, раз и навсегда разделаться с коварным супостатом. Причем решать это нужно как можно скорее. В данном случае, воистину, промедление смерти подобно!

Александр Неукропный