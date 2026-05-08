«Будет применен «Орешник». Каким может быть российский удар по Киеву?

Полковник Ходаренок: Россия может нанести удар по Киеву «Орешником» и «Калибрами»

Российские военные заявили, что в случае попыток ударов по столице России и срыва военного парада по центру Киева будет нанесен массированный ракетный удар. Каким может быть этот удар, каким оружием он может быть нанесен и не пора ли России применить тактическое ядерное оружие, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на объявленное Россией перемирие 8–9 мая объявил собственный «режим тишины» и пообещал прекратить огонь с полуночи 6 мая. Однако президент Украины тут же и нарушил условия прекращения огня. Через час после слов Зеленского беспилотная авиация ВСУ атаковала российские регионы.

В Минобороны РФ ранее заявили, что в случае попыток ударов по столице России и срыва военного парада по центру Киева будет нанесен ответный, массированный ракетный удар, от которого Россия ранее воздерживалась по гуманитарным соображениям.

Каким будет удар по Киеву?

На этот раз есть все основания полагать, что удары по центру Киева в случае провокаций со стороны ВСУ станут для украинского военно-политического руководства жестокой реальностью.

К подобному массированному огневому удару будут, есть основания считать, привлечены следующие силы и средства: дальняя авиация (самолеты Ту-160 и Ту-95 с ракетами Х-101 и Х-555); оперативно-тактическая авиация с авиационными средствами поражения, радиус боевого применения которых позволяет достичь центра украинской столицы; надводные корабли и подводные лодки Черноморского флота с крылатыми ракетами морского базирования типа «Калибр-ПЛ» и «Калибр-НК» (не исключено применение ракет типа «Циркон» и изделий от береговых ракетных комплексов); от ракетных войск и артиллерии — оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М»; самолеты МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами типа «Кинжал».

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Помимо всего прочего, будет задействовано большое количество самых разнообразных беспилотных летательных аппаратов — от ударных до ложных целей. Кроме того, будут применяться все возможные силы и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы максимально затруднить или парализовать работу радиоэлектронных средств системы ПВО противника.

Высотно-временной график подобного массированного удара со стороны ВС РФ будет составлен таким образом, чтобы все российские средства воздушного нападения в зоны поражения ЗРС/ЗРК противника вошли одновременно.

Для поражения особо важных целей в столице Украины будет применен ракетный комплекс «Орешник». Есть основания полагать, что в качестве боевых блоков будут использоваться проникающие боевые части нового типа, способные поразить подземные сооружения в столице Украины, где будет укрываться военно-политическое руководство государства.

Sky News: Ракета «Орешник» поставила Европу под угрозу. Источник: @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Силами и средствами ПВО/ПРО, способными эффективно защитить столицу Украины от подобного массированного удара, противник не располагает. Какое-то противодействие возможно, но срыва российского огневого удара не произойдет ни при каких обстоятельствах. Все поставленные задачи высшим военно-политически руководством России в ходе подобного массированного удара будут выполнены.

А не применить ли ядерное оружие?

Помимо реализации подобного удара, в отечественном экспертном сообществе ставится и такой вопрос — а не завершить ли нам специальную военную операцию в течение двух недель применением специального оружия?

То есть нанесением ударов тактическим ядерным оружием для начала вывести из строя все мостовые переходы через реку Днепр (и это касается в первую очередь мостов непосредственно в столице Украины); разрушить все гидротехнические сооружения (плотины) на Днепре: стереть с лица земли все более или менее крупные железнодорожные узлы и тоннели; сровнять с землей все аэродромы и посадочные площадки. И тем самым поставить Украину на грань уничтожения и капитуляции.

Ядерных боеприпасов для решения подобных задач более, чем достаточно. Вопрос в экспертном сообществе ставится таким образом — если задача в ходе СВО не решается применением конвенциональных средств поражения, то почему бы не перейти к ударам тактическим ядерным оружием? И этот вопрос обсуждается уже не в качестве какой-то отвлеченной гипотезы и дебатов, а с приложением вполне конкретных расчетов. Иными словами, применить ТЯО и завершить кампанию на Украине в течение 10-15 дней.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).