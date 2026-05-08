AS700 Xiangyun: в Китае впервые выданы коммерческие лицензии пилотам дирижаблей

Четверо пилотов дирижаблей получили коммерческие лицензии от Управления гражданской авиации Китая. Все они уже имели лицензии пилотов самолётов.

Подготовка проходила в Цзиньмэне (провинция Хубэй) на базе Научно-исследовательского института специальных летательных аппаратов AVIC. Будущие пилоты управляли пилотируемым дирижаблем AS700 «Xiangyun» и выполнили более 400 взлётов и посадок. Эта модель была разработана и построена в КНР.

Свои лицензии получили четыре пилота: Линь Хун (62 года, бывший пилот воздушного парада на Азиатских играх в Пекине в 1990 году), Фэн Синфэй (43 года, бывший преподаватель вуза, налетавший более 3600 часов), а также двое других пилотов, представляющих компании-заказчики и разработчика дирижабля. Среди них Линь Хун ранее был единственным сертифицированным пилотом дирижабля в Китае.

Отрасль остро нуждается в кадрах. На дирижабль AS700, уже получивший 44 заказа, требуется 2–3 пилота — дефицит составляет около 100 человек. В планах института - создание первой в Китае лётной школы для дирижаблей.

Дирижабли AS700 «Xiangyun» сертифицированы для широкого круга задач в рамках концепции «маловысотной экономики» Китая — использования воздушного пространства до 300 метров от поверхности. Они могут перевозить до 10 человек на расстояние до 700 км и находиться в воздухе до 10 часов.

Основные области применения включают: воздушный туризм и пассажирские перевозки, грузовые перевозки, аварийно-спасательные операции, мониторинг и наблюдение, геологоразведка и картография включая поиск полезных ископаемых и аэрогеофизическую съёмку.

