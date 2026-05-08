«Ростех» вдвое нарастил производство боевых самолетов

Путин обсудил с Чемезовым гражданскую авиацию и новые электробусы в Москве

В России готовятся к серийному выпуску новых лайнеров уже в 2027 году: это касается пассажирских МС-21 и импортозамещенного самолета SSJ-100. Об этом стало известно 7 мая на встрече Владимира Путина с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Кроме того, уже в 2026-м будут сданы первые самолеты, которые придут на замену устаревающим Ан-24 и Ан-26, — это Ил-114. Основной задачей предприятий «Ростеха» остается выполнение гособоронзаказа — корпорация начала поставлять в войска новейшие РСЗО «Сарма» и беспилотник «Скальпель», а также современные версии барражирующих боеприпасов «Куб».

Что обсуждали на встрече

Выручка Ростеха за 10 лет выросла в четыре раза, причем каждый год продолжают расти показатели по гражданской продукции. Сегодня она превысила 1,1 трлн рублей. «В условиях проведения СВО рост объема производства гражданской продукции — это очень хорошо», — заметил Владимир Путин.

В частности, Сергей Чемезов рассказал о планах к 2030 году ежегодно выпускать по 36 самолетов МС-21 и 20 «Суперджетов» SSJ-100. Их серийное производство начнется с 2027-го. В этом году также будет выпущен Ил-114. Лайнеры придут на замену устаревшим Ан-24 и Ан-26, ремонт которых практически не осуществляется. КамАЗ поставит Москве 700 электробусов большого класса до 2027 года. Сегодня в столице уже курсирует 2,3 тыс. таких электробусов.

Основным ориентиром для «Ростеха» Сергей Чемезов назвал гособоронзаказ: его исполнение составляет свыше 99,5%. Объем выпуска боевых самолетов с 2022 года увеличился в два раза. Среди новинок, которые начали поставлять в войска в 2025-м, барражирующие боеприпасы «Куб-2» и «Куб-10» с увеличенной дальностью полета.

Также войскам передали новый беспилотник с X-образным крылом «Скальпель», который позволяет поражать цели с любого ракурса. Боеспособность страны повысила и реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма» калибром 300 мм. «Требуется всего три минуты, чтобы выйти и подготовиться к стрельбе, и три минуты — уйти с позиции. Это очень мобильно. Для полного залпа необходимо всего 18 секунд», — пояснил Чемезов.

Алена Нефедова