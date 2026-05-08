Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?

Работающую защиту от FPV-дронов пока не смогла создать ни одна страна в мире

В 2023 году на поле боя произошла революция. FPV дроны-камикадзе закрепились в роли основного и самого смертоносного оружия на вооружении как России, так и Украины. Их влияние стало настолько сильным, что впервые за сотню лет исчезло понятие «линии фронта», на смену которой пришла сплошная серая зона смерти. Несмотря на экстремальную простоту этого оружия, за два года от него так и не появилось достойной защиты. О том, чем от них можно защититься хотя бы в теории, — в материале «Газеты.Ru».

Революция

Как и множество других видов оружия, FPV-дрон не был плодом одного конкретного изобретения. Видеокамера, винты, электромоторы, автопилот, батареи питания — все это существовало со второй половины XX века. Более того, на вооружении что СССР, что США были ракеты и бомбы, которые концептуально можно назвать FPV.

Например, по такому же принципу работает американская тактическая ракета SLAM 1990-х годов: изображение с ее телекамеры транслируется на самолет-носитель, где летчик вручную указывает цель. В теории, если описать инженеру 1980-х годов FPV-дрон, то он бы смог сделать его функциональный аналог, но с двумя ключевыми отличиями, — в размере и стоимости.

Инженер собирает FPV-дрон на Украине. Источник: Evgeniy Maloletka/AP

Дроны в современном виде появились в ходе миниатюризации и удешевления входящих в их состав компонентов. Поэтому функционально дрон похож на некоторые старые ракеты, но запускается пехотинцем с рук и практически ничего не стоит. По оценке западных специалистов, средняя стоимость успешного поражения цели FPV-дроном составляет примерно $1000, и это с учетом неудачных попыток. Для сравнения, примерно столько же стоит каждый неуправляемый американский 155-мм снаряд, а для попадания их, как правило, расходуют гораздо больше, чем один.

Это привело к парадоксальной и небывалой ситуации на поле боя. Раньше в местах, где безраздельно господствовала авиация и применялись управляемые бомбы, пехоте противника оставалось лишь забиться в окопы, а технике — спрятаться под маскировочные сети. Теперь для создания аналогичной угрозы в прифронтовой полосе не требуются самолеты.

Поскольку дроны есть на вооружении обеих сторон, то исчезла линия фронта как четкий рубеж. Вместо этого солдаты прячутся по очаговым укрытиям и пытаются уцелеть, запускать свои дроны и не попадать под вражеские.

Разумеется, эту картину не стоит воспринимать утрированно. Не остаются без работы ни артиллерия, ни авиация, ни танки, ни стрелки, но дроны, в особенности управляемые по оптоволокну и неуязвимые к помехам, остаются доминирующим фактором.

Методы простые

Нельзя сказать, что от дронов нет защиты вообще. При должной сноровке и удаче беспилотник можно сбить даже из автомата, но не обязательно прибегать к таким крайностям.

Например, уже больше 10 лет на Западе существует интеллектуальная шрапнель, вроде 35-мм боеприпасов AHEAD. При выстреле система управления огнем пушки измеряет точную дальность до цели и устанавливает время подрыва снаряда в воздухе, так, чтобы облако его мелких осколков засыпало цель. В продвинутых вариантах этой системы (той же AHEAD) время подрыва задается для каждого снаряда отдельно исходя из его дульной скорости, которая может слегка варьироваться.

Стреляет такими боеприпасами, например, немецкая система противодействия дронам Skynex. На испытаниях она одним залпом поражала целую стаю квадрокоптеров на расстоянии, которое можно визуально оценить в километр-два.

Skynex — это работающая система, поставляемая Украине для защиты стратегических объектов, но в контексте FPV-дронов у нее есть ключевая проблема — цена.

Каждая установка выглядит, как установленная на шасси турель, и стоит десятки миллионов долларов, а стоимость каждого залпа оценивается в несколько тысяч долларов. В теории на вооружение могут встать сотни подобных машин, что уменьшит цену за счет серийного производства, но даже речи не идет о том, чтобы прикрыть ими каждый взводный опорный пункт.

Система Skynex на автомобильном шасси. Источник: Rheinmetall

Поэтому инженеры пытаются создать похожие турели, не такие меткие и дальнобойные, но гораздо более дешевые. Одну из таких в 2025 году представил «Калашников», и выглядит она, как пулемет с оптико-электронным прицелом и системой управления на основе ИИ. Идея эта не оригинальна, и в США аналогичные турели уже несколько лет как установлены на автомобильные шасси.

Автоматизированная зенитная система противодействия БПЛА, оснащенная ИИ и баллистическим вычислителем. Источник: Концерн «Калашников

Наконец, есть и более легкие решения. Например, в России создали снаряд-сеть для подствольных гранатометов, которым можно остановить атакующий дрон в паре десятков метров. На Западе испытывают умные прицелы для автоматов, которые автоматически спускают курок, когда солдат целится в дрон с нужным упреждением.

Отдельного упоминания заслуживают системы активной защиты бронетехники, которые изначально создавались для поражения противотанковых ракет. В теории, они должны также работать против куда более медленных и хрупких дронов, сбивая их потоком шрапнели. Однако во время израильского вторжения в Ливан выяснилось, что против FPV она работает не всегда, и «Хезболла» выложила несколько видео поражения израильских танков. Предположительно, операторы дронов нашли лазейку в системе и летят слишком медленно, так что автоматика не считает их угрозой и не реагирует. Смогут ли инженеры решить эту проблему простым патчем на систему управления, или она лежит глубже и связана с возможностями радаров фиксировать низкоскоростные цели — большой вопрос.

Танк «Меркава» в объективе FPV-дрона «Хезболлы». Источник: Подоляка/VK

Методы сложные

Часто утверждается, что для борьбы с небольшими беспилотниками хорошо подходит оружие направленной энергии: лазеры и микроволновые пушки. У них есть фундаментальное преимущество в виде бесконечного боезапаса и практически нулевой цены выстрела, которая равна стоимости амортизации оборудования. Лазерные установки уже больше 10 лет сбивают дроны на испытаниях, а некоторые их варианты способны поражать, например, минометные снаряды в полете.

Несмотря на все попытки военных и инженеров, а также прошедшее с тех времен десятилетие, лазеры так и не встали на вооружение массово.

Например, в США с 2022 года войсковые испытания проходила система DE M-SHORAD, представляющая собой БТР Stryker с 50-киловаттным лазером, направляемым через торчащую из корпуса вверх турель. Монтирование системы на шасси БТР однозначно говорило о попытке перейти от исследовательских прототипов к реальному оружию, которое можно передать в руки солдат, а не ученых.

К 2026 году стало ясно, что проект, судя по всему, увенчался неудачей, и его тихо прикрыли. Проблема была не в том, что система не могла сбивать дроны — с этой задачей она справлялась. Трудности были связаны с эксплуатацией в реальных условиях, особенно в жарком климате. Лазерный БТР постоянно перегревался и ломался, и в целом его применение в поле разительным образом отличалось от лабораторных и полигонных испытаний. С другой стороны, для выявления этих проблем и проводятся войсковые испытания, и от самой идеи лазерного оружия в США пока не отказались, но решили сосредоточиться на более традиционных технологиях — пушках и ракетах.

Не так давно в опытную эксплуатацию российской армии поступила отечественная лазерная противодроновая система, разработанная частной компанией LazerBuzz.

Отечественная лазерная система Lazerbuzz. Источник: Telegram-канал «Военный осведомитель»

По словам разработчиков, их изделие качественно отличается от американского: намного менее мощное, зато дешевое и простое. С учетом того, что компания изначально занималась аппаратами для лазерной сварки, логично предположить, что для создания оружия она использует технологии, уже применяемые серийно. Но будет ли от отечественного лазера проку больше, чем от американского, — покажет только практика.

Примерно такая же судьба пока преследует микроволновые пушки.

Микроволновое излучение с высокой плотностью потока энергии (т.е. мощное и сфокусированное) выводит из строя микросхемы, создавая в них нерасчетные электрические заряды. О преимуществах такого оружия против беспилотников «Газете.Ru» рассказал один из российских ученых, работавший по этой тематике задолго до начала конфликта на Украине. Например, микроволновая пушка безразлична к прозрачности атмосферы, не требует наведения с точностью до сантиметра и излучает энергию узким конусом, способным попасть сразу в несколько целей.

Но, как и с лазерами, инженеры по обе стороны Атлантики создают прототип за прототипом, получают от военных деньги и всплеск интереса, после чего приступают к разработке следующего. В марте, например, в США представили микроволновую систему Leonidas на шасси пикапа. Но, судя по заявлениям разработчиков, она пригодна скорее для обороны аэропортов и авиабаз в относительно мирных условиях, а не для защиты солдат в окопах.

Микроволновая пушка Leonidas. Источник: Epirus

Не в лазерах и пулях сила

Нельзя забывать, что борьба с дронами не сводится лишь к средствам поражения, точно так же, как противовоздушная оборона не сводится к вопросу, способна ли ракета-перехватчик догнать самолет. Как минимум, что пушке, что лазеру, что человеку с ружьем, требуется раннее предупреждение об угрозе дрона и целеуказание, чтобы отреагировать на него вовремя. Это подразумевает интеграцию средств поражения со средствами обнаружения, что уже сложнее, — но это не самая большая проблема.

Настоящая защита от дронов должна быть удобной с точки зрения тактики и практического применения, и при этом обладать надежностью при поражении единичных целей, близкой к 100%. Как можно догадаться, далеко не всегда солдаты могут взять с собой на передовую целый противодроновый бронетранспортер.

В связи с этим напрашивается решение, которое в разных вариантах уже тестируется и в России, и на Украине, и на Западе — с дронами должны бороться другие дроны аналогичного с ними размера.

Одно из самых интересных воплощений этой задумки — это дрон Coyote 3NK американской разработки. Он выглядит, как небольшой самолет, оснащен радаром для поиска целей, и самое главное — в одной из модификаций имеет на борту энергетическое оружие. Точный механизм работы компания Raytheon не раскрывает, но на видео видно, как аппарат пролетает мимо других беспилотников, после чего те камнем падают вниз без физических повреждений. Судя по всему, на его борту стоит микроволновое устройство, которое работает только с дистанции в несколько метров, но за счет малой мощности может размещаться на БПЛА.

Поражение БПЛА энергетическим оружием на борту дрона-перехватчика Coyote. Источник: Raytheon

Возможно, именно за такими системами будущее — за дронами-истребителями, которые патрулируют поле боя и в полуавтономном режиме сбивают враждебные цели, развязывая солдатам руки. Ведь, в отличие от прочих систем, такую защиту им не нужно все время тащить на своем горбу.

Василий Зайцев