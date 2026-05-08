Путин оценил характеристики нового вертолета «Ансат»

Путин высоко оценил улучшенные характеристики нового вертолета «Ансат»

В ходе встречи с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым глава государства Владимир Путин обратил внимание на выдающиеся технические показатели модернизированной винтокрылой машины, созданной из отечественных комплектующих.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой государственной корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, передает РИА Новости.

В ходе беседы обсуждался ход работ в сфере отечественной гражданской авиации. Особое внимание стороны уделили легким вертолетам, созданным в импортозамещенном облике.

Руководитель госкорпорации доложил о разработке двухдвигательной машины "Ансат" и однодвигательного Ми-34. По словам Чемезова, именно "Ансат" выступает одним из основных транспортных средств, активно используемых в российской санитарной авиации.

Глава государства положительно охарактеризовал обновленную модель винтокрылой машины. "У "Ансата" нового и скорость побольше, и грузоподъемность", – отметил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, импортозамещенный вертолет "Ансат" с российским двигателем совершил первый испытательный полет. Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал сертификацию этой машины в 2026 году. Серийные поставки обновленной техники начнутся в 2027 году.

Елизавета Шишкова