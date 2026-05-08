Чемезов рассказал о секундных залпах высокоточной «Сармы»

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com
Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма», которую начали поставлять в войска в 2025 году, способна совершить полный залп за 18 секунд. О возможностях новой установки рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, слова которого приводит Кремль.

Он отметил, что главными преимуществами РСЗО являются мобильность, боевая мощь и защищенность. Чемезов подчеркнул, что «Сарма» получила бронированную кабину экипажа. «Требуется всего три минуты, чтобы выйти и подготовиться к стрельбе, и три минуты тоже, [чтобы] уйти с позиции. Это очень мобильно. Для полного залпа необходимо всего 18 секунд», — сказал глава корпорации.

РСЗО на четырехосном полноприводном шасси несет пакет из шести направляющих для высокоточных реактивных снарядов калибра 300 миллиметров. Экипаж машины может выполнять подготовку к стрельбе и вести огонь, оставаясь в защищенной кабине.

В феврале глава Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов назвал российскую «Сарму» эффективным ответом американской РСЗО High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

  В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
HIMARS
Компании
Ростех
Персоны
Пухов Руслан
Чемезов Сергей
