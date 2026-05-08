Индия готовится испытать МБР «Агни-6» на фоне конференции по ДНЯО

Индия опубликовала уведомление NOTAM, закрыв воздушное пространство над Бенгальским заливом с 6 по 9 мая на протяжении почти 3600 км. Такие ограничения вводятся при пусках ракет, и с учетом заявлений индийского военно-промышленного ведомства речь, по всей видимости, идет об испытании МБР «Агни-6».

Глава Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Самир В. Камат незадолго до этого сообщил, что ведомство технически готово к испытаниям и ожидает лишь разрешения правительства. Вслед за этим правящая партия «Бхаратия джаната» опубликовала на своей официальной странице пост: «Агни-6 готова творить историю». После таких заявлений сомнений в том, что испытание готовится, практически не остается.

Все это происходит в дни, когда в Нью-Йорке проходит конференция по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Индия к этому договору не присоединилась и его обязательствами не связана, однако сам факт испытания МБР в этот период весьма показателен. Нью-Дели дает понять, что намерен развивать ядерный потенциал в собственном темпе, не участвуя ни в каких дискуссиях о его ограничении. Это создает дополнительное давление на режим нераспространения, поскольку другие государства, рассматривающие схожий путь, получают наглядный пример того, что наращивание ядерных возможностей за пределами ДНЯО вполне осуществимо.

С военно-технической точки зрения «Агни-6» существенно расширяет возможности индийских ядерных сил. Правящая партия заявила, что МБР есть лишь у пяти государств, перечислив Россию, США, Китай, Францию и Великобританию. Здесь, однако, требуется уточнение: Лондон и Париж располагают баллистическими ракетами морского базирования на подводных лодках, тогда как наземными МБР владеют только Россия, США и Китай. Так или иначе, после успешного испытания Индия вплотную приблизится к формированию межконтинентального ядерного потенциала. В случае принятия «Агни-6» на вооружение вся территория Китая окажется в зоне досягаемости индийских ракет, а разделяющиеся головные части с индивидуальным наведением позволят распределять удары сразу по нескольким целям, что существенно снижает эффективность китайской системы противоракетной обороны.

Параллельно Индия провела второй испытательный пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты большой дальности со скоростью около десяти скоростей звука. В совокупности эти программы охватывают стратегическое сдерживание, удары по наземной инфраструктуре и уничтожение кораблей противника, что свидетельствует о последовательном развитии всей линейки ударных вооружений.