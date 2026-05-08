Япония и Филиппины проведут переговоры о покупке трех эсминцев класса "Абукума"

ЦАМТО, 7 мая. Согласно опубликованному 5 мая совместному заявлению министров обороны Японии и Филиппин, стороны достигли договоренности о начале переговоров по передаче Маниле эсминцев класса "Абукума" из состава Морских сил самообороны Японии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, соглашение является частью более широкой инициативы углубления сотрудничества в области оборонной техники, также предусматривающей передачу дополнительных самолетов TC-90.

В заявлении отмечается, что Токио и Манила проведут переговоры, "направленные на реализацию всестороннего сотрудничества" в рамках пересмотренных властями Японии принципов экспорта продукции оборонного назначения.

Несмотря на отсутствие прямого упоминания в заявлении, предполагается, что сотрудничество подразумевает возможность продажи ВС Филиппин большего количества военной техники японского производства.

В июле 2025 года сообщалось о направленном Токио командованию ВМС Филиппин приглашении отправить группу экспертов для ознакомления с состоянием кораблей, которые могут быть переданы.

В составе Морских сил самообороны Японии имеется шесть фрегатов, которые Япония называет эскортными эсминцами. Они были приняты на вооружение в период с 1989 по 1993 гг.

Эсминцы класса "Абукума" предназначены для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями. Длина корабля составляет 109 м, ширина – 13,4 м, водоизмещение – 2500 т, экипаж – около 120 человек. Он может развивать скорость до 27 узлов. В состав вооружения могут войти противокорабельные и противолодочные ракеты, торпеды, 76-мм АУ и 20-мм ЗАК Phalanx. Неясно, однако, останутся ли эти системы на борту, если корабли будут переданы Маниле.

Переговоры ведутся на фоне пересмотра властями Японии "трех принципов" поставок на экспорт продукции оборонного назначения и технологий, которые Токио позиционирует как средство укрепления регионального партнерства в области безопасности.

Для Манилы предполагаемая передача станет важным этапом углубления сотрудничества в сфере обороны с Японией. Страны стремятся к повышению уровня сотрудничества в области морской безопасности и оперативной совместимости в условиях напряженной обстановки в регионе, особенно в Южно-Китайском море.