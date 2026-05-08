Немецкая TKMS поможет канадцам развить подводные технологии для Арктики

Компании Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) и General Dynamics Mission Systems–Canada договорились о сотрудничестве для создания научно-исследовательского центра Arctic Sentinel, который сосредоточится на развитии технологий подводного наблюдения, разработанных специально для арктической среды.

Как говорится в заявлении обеих сторон, благодаря техническому опыту General Dynamics Mission Systems–Canada в области комплексной интеграции гидролокаторов и передовых методов подводного мониторинга, это сотрудничество поддержит заявку немецкой компании TKMS на тендер по поставке Королевскому военно-морскому флоту Канады новых патрульных подлодок арктической зоны.

Кроме того, проект Arctic Sentinel направлен на укрепление способности Канады контролировать и защищать свою арктическую морскую территорию путем ускорения разработки передовых, устойчивых к изменению климата подводных средств мониторинга. Центр сосредоточится на переходе от прототипов к изделиям, готовым к оперативному равзертыванию.

TKMS и General Dynamics Mission Systems–Canada взяли на себя обязательства инвестировать собственные средства в проект Arctic Sentinel, который потенциально может принести до 1 млрд долларов добавленной стоимости внутри страны в рамках более широкой инициативы по созданию Канадской экосистемы оборонных и инновационных решений двойного назначения (CDDE). Как отмечает Naval News, при этом права на интеллектуальную собственность сохранятся у Оттавы, а сроки реализации проектов от концепции до ввода в эксплуатацию сократятся.

"В рамках проекта Arctic Sentinel компании TKMS и General Dynamics Mission Systems–Canada создают уникальный центр передового опыта под эгидой CDDE, ориентированный на развитие технологий подводного наблюдения в Арктике, – заявил Херонимо Дзаак, старший вице-президент OceanX в TKMS. – Сотрудничество с General Dynamics объединяет наш обширный опыт в строительстве подводных лодок и технологиях обеспечения безопасности на море с глубокими канадскими знаниями в области интеграции гидролокаторов и подводного мониторинга".

В рамках сотрудничества General Dynamics Mission Systems–Canada возглавит координацию действий в Канаде между промышленностью и научными кругами, а также внесет свой вклад, используя собственные передовые технологии. Такой подход объединит малые и средние предприятия, научно-исследовательские институты и партнеров в области новых технологий, обладающих опытом в сфере искусственного интеллекта, автономных систем и операций в Арктике.

Главная задача партнеров – ускорить создание прототипов, проведение испытаний и разработку готовых к экспорту технологий двойного назначения.

Напомним, что в 2021 году канадские власти запустили программу Canadian Patrol Submarine Project (CPSP), в рамках которой планируется приобрести 12 субмарин на замену устаревшим дизель-электрическим подводным лодкам класса "Виктория", приобретенным у Великобритании в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Новые ДЭПЛ должны вступить в строй до середины 2030-х, когда текущий флот уйдет под списание.

По последним данным, Оттава рассматривает вариант с раздельной закупкой. В этом случае шесть субмарин поставит TKMS, а еще шесть – южнокорейская Hanwha Ocean.

