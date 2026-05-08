В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны

Источник изображения: topwar.ru

В России после очередных сообщений об арестах высокопоставленных чиновников-коррупционеров вспыхивают дискуссии по поводу того, что меры наказания в их отношении должны быть максимально суровыми. Часто приводится в пример Китай, где со взяточниками не церемонятся вне зависимости от их нынешних и бывших заслуг и высокого положения в государственной иерархии. Только вот казнокрадов от этого меньше не становится.

Очередной пример. Китайский военный суд за коррупцию приговорил сразу двух бывших министров национальной обороны к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Об этом пишет официальное информационное агентство правительства КНР «Синьхуа» со ссылкой на сегодняшнее решение суда.

Названы имена бывших руководителей военного ведомства КНР, входивших в состав Центрального военного совета и Госсовета Китая в статусе государственных советников. Это генерал-полковник Вэй Фэнхэ (министр обороны с 2018 по 2023 год) и Ли Шанфу, сменивший своего предшественника в марте 2023-го и отправленный в отставку уже в октябре этого же года. Оба уволены с высокой военной должности по обвинениям во взяточничестве и злоупотреблениях в особо крупных размерах, исключены из Компартии КНР за «серьезные нарушения партийной дисциплины и законности».

Оба бывших военных чиновника получили одинаковые приговоры — высшую меру наказания, пожизненное лишение политических прав с конфискацией всего личного имущества, лишены наград и воинских званий.

Правда, у экс-министров обороны есть возможность избежать смертной казни. Согласно китайскому законодательству, им предоставлено нечто вроде испытательного срока на два года. В течение этого времени они будут находиться в заключении. В случае «примерного поведения» и отсутствия нарушений приговор о высшей мере наказания может быть автоматически заменен на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения.

В некоторых случаях решением суда срок отбывания наказания может быть установлен в 25 лет. Исходя из китайской судебной практики, так чаще всего и происходит. Хотя бывают случаи приведения в исполнение приговоров о высшей мере наказания.