В «Ростехе» назвали Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ лучшими серийными танками в мире

«Ростех»: Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ можно считать лучшими серийными танками в мире

Российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ можно считать лучшими серийными танками в мире. Об этом говорится в материалах ко встрече главы «Ростеха» Сергея Чемезова с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отмечена и высокая эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С». По данным госкорпорации, комплекс успешно поражает сложные цели с низкой радиолокационной заметностью. В рамках гособоронзаказа ведомство регулярно поставляет как сами установки, так и боеприпасы к ним, включая новейшие мини-ракеты.

«Новые малогабаритные боеприпасы позволяют эффективно бороться с широким спектром целей в ближней зоне, в том числе с беспилотными летательными аппаратами», — уточняется в тексте документа.

Отдельное внимание в докладе уделено боевой авиации. «Ростехе» подчеркнули, что истребители-бомбардировщики Су-34 сегодня составляют основу ударной мощи фронтовой авиации страны. Так, самолет способен поражать наземные, надводные и воздушные цели, включая объекты инфраструктуры, защищенные системами противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь, пилоты Воздушно-космических сил (ВКС) России дали высокую оценку многоцелевым истребителям Су-35С.

«Летчики ВКС России отмечают, что Су-35С обладают отличными летными качествами. Характеристики самолета и его вооружения полностью соответствуют требованиям, которые необходимы для выполнения боевых задач прикрытия и завоевания господства в воздухе», — указано в материалах.

Согласно представленным данным, в течение 2025 года авиационные заводы госкорпорации передали Министерству обороны РФ несколько новых партий истребителей данной модели. Кроме того, объемы выпуска боевых самолетов предприятиями «Ростеха» увеличились в два раза по сравнению с 2022 годом. Так, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и Объединенная авиастроительная компания (ОАК) в 2025 году начали летные испытания истребителя Су-57, оснащенного новым двигателем пятого поколения, уточняет ТАСС.

Путин на этой же встрече отметил, что «Ростех» продемонстрировал очень хороший рост объема гражданской продукции в условиях специальной военной операции (СВО). Чемезов отметил, что прибыль госкорпорации за 10 лет увеличилась в четыре раза. В целом выручка по гражданской продукции составила 1 трлн 120 млрд рублей.