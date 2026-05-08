Войти
Известия.ru

В «Ростехе» назвали Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ лучшими серийными танками в мире

210
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

«Ростех»: Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ можно считать лучшими серийными танками в мире

Российские танки Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ можно считать лучшими серийными танками в мире. Об этом говорится в материалах ко встрече главы «Ростеха» Сергея Чемезова с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ максимально приспособлены к современным условиям боя. По совокупности показателей их можно считать лучшими серийными танками в мире», — говорится в материалах.

Отмечена и высокая эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С». По данным госкорпорации, комплекс успешно поражает сложные цели с низкой радиолокационной заметностью. В рамках гособоронзаказа ведомство регулярно поставляет как сами установки, так и боеприпасы к ним, включая новейшие мини-ракеты.

«Новые малогабаритные боеприпасы позволяют эффективно бороться с широким спектром целей в ближней зоне, в том числе с беспилотными летательными аппаратами», — уточняется в тексте документа.

Отдельное внимание в докладе уделено боевой авиации. «Ростехе» подчеркнули, что истребители-бомбардировщики Су-34 сегодня составляют основу ударной мощи фронтовой авиации страны. Так, самолет способен поражать наземные, надводные и воздушные цели, включая объекты инфраструктуры, защищенные системами противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь, пилоты Воздушно-космических сил (ВКС) России дали высокую оценку многоцелевым истребителям Су-35С.

«Летчики ВКС России отмечают, что Су-35С обладают отличными летными качествами. Характеристики самолета и его вооружения полностью соответствуют требованиям, которые необходимы для выполнения боевых задач прикрытия и завоевания господства в воздухе», — указано в материалах.

Согласно представленным данным, в течение 2025 года авиационные заводы госкорпорации передали Министерству обороны РФ несколько новых партий истребителей данной модели. Кроме того, объемы выпуска боевых самолетов предприятиями «Ростеха» увеличились в два раза по сравнению с 2022 годом. Так, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и Объединенная авиастроительная компания (ОАК) в 2025 году начали летные испытания истребителя Су-57, оснащенного новым двигателем пятого поколения, уточняет ТАСС.

Путин на этой же встрече отметил, что «Ростех» продемонстрировал очень хороший рост объема гражданской продукции в условиях специальной военной операции (СВО). Чемезов отметил, что прибыль госкорпорации за 10 лет увеличилась в четыре раза. В целом выручка по гражданской продукции составила 1 трлн 120 млрд рублей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
ПАК ФА
Су-34
Су-35С
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
ОДК УК
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 06:17
  • 1
Испания и Турция начали предварительные переговоры по продаже истребителей KAAN
  • 08.05 06:00
  • 2
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 08.05 05:39
  • 0
Комментарий к "Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?"
  • 08.05 04:16
  • 0
Комментарий к "Шантаж и ядерная дилемма"
  • 08.05 01:42
  • 6
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 08.05 01:21
  • 0
К вопросу о параде Победы 2026 г.
  • 07.05 23:20
  • 0
Комментарий к "В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?"
  • 07.05 22:58
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о самолете «для выбивания дверей»"
  • 07.05 21:59
  • 0
Комментарий к "Американскую «Колумбию» назвали подлодкой третьей мировой"
  • 07.05 21:28
  • 3
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 19:03
  • 7
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 18:45
  • 2
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 18:41
  • 1
Россия начала ядерные ракетные испытания
  • 07.05 17:30
  • 0
Военная спираль раскручивается
  • 07.05 17:12
  • 0
Шантаж и ядерная дилемма