"Калашников" начал поставлять в войска новейшие дроны "Куб-2" и "Куб-10"

"Калашников" с 2025 года начал поставлять новейшие дроны "Куб-2" и "Куб-10"
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Концерн "Калашников" начал поставлять в войска с 2025 года новейшие барражирующие боеприпасы "Куб-2" и "Куб-10", говорится в справочных материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с генеральным директором "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
"Расширяется линейка барражирующих боеприпасов семейства "Куб". В 2025 году концерн "Калашников" начал поставки в войска беспилотников "Куб-2" и "Куб-10", - говорится в материалах.
Эти высокоточные боеприпасы имеют разную массу боевой части и дальность применения. Они предназначены для поражения подвижных и неподвижных целей.