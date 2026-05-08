Войти
РИА Новости

"Калашников" начал поставлять в войска новейшие дроны "Куб-2" и "Куб-10"

227
0
+1
Российский дрон-камикадзе "Куб-2-2Э" от концерна "Калашников" на стенде "Рособоронэкспорта" на международной выставке по беспилотным системам UMEX 2026 в Абу-Даби
Российский дрон-камикадзе "Куб-2-2Э" от концерна "Калашников" на стенде "Рособоронэкспорта" на международной выставке по беспилотным системам UMEX 2026 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Рособоронэкспорт

"Калашников" с 2025 года начал поставлять новейшие дроны "Куб-2" и "Куб-10"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Концерн "Калашников" начал поставлять в войска с 2025 года новейшие барражирующие боеприпасы "Куб-2" и "Куб-10", говорится в справочных материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с генеральным директором "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

"Расширяется линейка барражирующих боеприпасов семейства "Куб". В 2025 году концерн "Калашников" начал поставки в войска беспилотников "Куб-2" и "Куб-10", - говорится в материалах.

Эти высокоточные боеприпасы имеют разную массу боевой части и дальность применения. Они предназначены для поражения подвижных и неподвижных целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 06:17
  • 1
Испания и Турция начали предварительные переговоры по продаже истребителей KAAN
  • 08.05 06:00
  • 2
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 08.05 05:39
  • 0
Комментарий к "Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?"
  • 08.05 04:16
  • 0
Комментарий к "Шантаж и ядерная дилемма"
  • 08.05 01:42
  • 6
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 08.05 01:21
  • 0
К вопросу о параде Победы 2026 г.
  • 07.05 23:20
  • 0
Комментарий к "В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?"
  • 07.05 22:58
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о самолете «для выбивания дверей»"
  • 07.05 21:59
  • 0
Комментарий к "Американскую «Колумбию» назвали подлодкой третьей мировой"
  • 07.05 21:28
  • 3
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 19:03
  • 7
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 18:45
  • 2
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 18:41
  • 1
Россия начала ядерные ракетные испытания
  • 07.05 17:30
  • 0
Военная спираль раскручивается
  • 07.05 17:12
  • 0
Шантаж и ядерная дилемма