"Калашников" начал поставлять в войска новейшие дроны "Куб-2" и "Куб-10"

Российский дрон-камикадзе "Куб-2-2Э" от концерна "Калашников" на стенде "Рособоронэкспорта" на международной выставке по беспилотным системам UMEX 2026 в Абу-Даби.

"Калашников" с 2025 года начал поставлять новейшие дроны "Куб-2" и "Куб-10"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Концерн "Калашников" начал поставлять в войска с 2025 года новейшие барражирующие боеприпасы "Куб-2" и "Куб-10", говорится в справочных материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с генеральным директором "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

"Расширяется линейка барражирующих боеприпасов семейства "Куб". В 2025 году концерн "Калашников" начал поставки в войска беспилотников "Куб-2" и "Куб-10", - говорится в материалах.

Эти высокоточные боеприпасы имеют разную массу боевой части и дальность применения. Они предназначены для поражения подвижных и неподвижных целей.