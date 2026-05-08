Украина смотрит дальше летнего наступления в ожидании решающей зимы (Bloomberg, США)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.
Источник изображения: © REUTERS / Stefan Rousseau

Bloomberg: Зеленский призвал Запад ускорить поставки ЗРК и боеприпасов к ним

Зеленский призвал западных союзников ускорить доставку зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов к ним, передает Bloomberg. В Киеве опасаются, что из-за войны США против Ирана поставки вооружений сократятся еще больше, оставив Украину практически беззащитной.

Альберто Нарделли

Владимир Вербяный

Владимир Зеленский просит западных союзников ускорить поставки зенитно-ракетных комплексов и ракет-перехватчиков. Он уже готовится к очередной зиме с интенсивными бомбардировками, которая может стать критической в сражении Киева против России.

По сообщениям информированных источников, эта тема была затронута во время переговоров украинского президента с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите в столице Армении Ереване, который состоялся в начале недели.

В этой просьбе нет ничего нового — Киев постоянно требует от союзников поставок систем ПВО с самого начала полномасштабного конфликта в феврале 2022 года. Но сейчас его просьбы стали более настоятельными, потому что сохранять работоспособность объектов энергетики и теплоснабжения на Украине становится все труднее из-за длящихся уже несколько лет российских воздушных ударов (в Москве неоднократно заявляли, что Россия не атакует объекты гражданской инфраструктуры: удары наносятся по участкам энергосистемы, которые используются в интересах ВПК Украины, — прим. ИноСМИ).

В первые годы конфликта самые важные изменения на поле боя обычно происходили не в зимнее время. С тех пор развитие технологии беспилотников затруднило осуществление наступательных маневров, и на линии фронта возникла тупиковая ситуация. Поэтому зимние удары по населенным пунктам, транспортной и энергетической инфраструктуре стали важной составной частью боевых действий.

В то же время, по словам информированных источников, Зеленский сказал своим союзникам, что он ожидает нового российского наступления этим летом. <…>

Поскольку мирные переговоры зашли в тупик, президент России Владимир Путин, скорее всего, сделал ставку на то, что конфликт на Ближнем Востоке лишит Киев поставок оружия, и Украина станет особенно уязвимой в холодные месяцы. Об этом прогнозе рассказали источники, попросившие об анонимности, потому что переговоры являются конфиденциальными. <…>

Запасы зенитных ракет на исходе, поскольку США фактически прекратили выделять средства на военную поддержку Киева, возложив на европейских союзников бремя финансирования закупок американского оружия в рамках так называемого "Списка приоритетных потребностей Украины".

Украина особенно заинтересована в получении американских систем ПВО и ракет Patriot. Это единственное оружие, производимое в значительных количествах и способное эффективно противостоять самым смертоносным баллистическим ракетам, массовый выпуск которых наладила Россия.

На встречах в Ереване Зеленский просил партнеров внести свой вклад в обеспечение украинских потребностей с упором на Patriot. Европейские ракетные системы, в том числе франко-итальянская SAMP/T, не рассматриваются в качестве приемлемой альтернативы на обозримое будущее, сообщили источники. Их недостаточно, чтобы обеспечить украинские потребности, и они сами по себе не смогут защитить украинское небо.

"Важен каждый взнос в программу "Список приоритетных потребностей Украины", — сказал Зеленский, обращаясь к собравшимся в Армении более чем 40 европейским лидерам и канадскому премьер-министру. — Нам нужны новые пакеты по этому списку в текущем году, в этом мае. Это поможет нам защититься от угроз".

"Готовиться к зиме"

Перспектива затягивания войны США против Ирана усиливает опасения украинцев, поскольку это грозит ростом нестабильности, увеличением цен и политическими изменениями в странах — союзницах Украины, сказал Зеленский в ходе саммита.

Поставки оружия из США и Евросоюза сыграли решающую роль в защите украинского неба от российских ударов. Однако в Киеве по-прежнему отмечают задержки с поставками. Также усиливается риск того, что помощь США при администрации президента Дональда Трампа может еще больше сократиться.

"Нам нужно помогать друг другу готовиться к зиме и справляться с энергетическими вызовами", — сказал Зеленский.

Киев также настаивает на том, чтобы его партнеры из ЕС более серьезно воспринимали российскую угрозу и наращивали производство и закупки оружия (заявления о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ). Украина предложила ЕС совместно разрабатывать европейские системы противодронового и зенитного вооружения, однако некоторые чиновники считают, что на реализацию таких проектов уйдет очень много времени.

Украинские дроны регулярно наносят удары по целям в глубине территории России, достигая Уральских гор и городов, где большинство населения считало боевые действия далекой от них проблемой. Нефтяные объекты и терминалы также подвергаются ударам. <…>

Власти в Киеве, по всей видимости, признают необходимость готовиться к следующему холодному сезону раньше обычного, о чем свидетельствуют их публичные заявления. Украине понадобятся ресурсы для ремонта убежищ и поврежденной энергетической инфраструктуры, сообщают источники.

"Нам нужно сосредоточиться на том, что мы будем делать, если Россия не прекратит боевые действия", — сказал Зеленский.

Материал для статьи предоставил Александр Кудрицкий

