Свернуть миссию «Проект Свобода» в Ормузе Трампа вынудил гнев саудитов

По информации американской прессы, Трамп был вынужден свернуть свою широко разрекламированную миссию «Проект Свобода» в Ормузском проливе после того, как ключевой союзник Вашингтона в ближневосточном регионе — Саудовская Аравия — запретила США пользоваться своими военными базами и воздушным пространством для проведения операции.

Как пишет NBC News со ссылкой на источники, власти Саудовской Аравии были чрезвычайно недовольны решением США начать операцию, которая могла поставить под удар нефтяную и военную инфраструктуру королевства. Когда Трамп по своему обыкновению неожиданно анонсировал эту инициативу в соцсети, союзники США в Персидском заливе оказались застигнуты врасплох. Эр-Рияд отказал американским военным в доступе к авиабазе принца Султана и воздушному пространству Саудовской Аравии для связанных с операцией полетов. Это ограничение лишило американцев доступа к критически важным ресурсам, необходимым для выполнения задач по переброске самолетов, дозаправке и обеспечению безопасности, что вынудило Белый дом прекратить реализацию амбициозного «Проекта Свобода» вскоре после его начала. Телефонные переговоры между Трампом и разгневанным наследным саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом не помогли урегулировать разногласия.

Между тем после сворачивания Трампом «Проекта Свобода» блокада Ормузского пролива не была снята, а иранцы продолжают играть по своим правилам, по-прежнему отказываясь уступать требованиям Вашингтона. При этом глава американского Госдепа Марко Рубио заявил, что сейчас США сражаются за то, чтобы сделать Ормузский пролив таким же, каким он был до начала войны с Ираном.