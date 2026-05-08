Трамп пытается уничтожить НАТО? (Haaretz, Израиль)

Haaretz: стремление Трампа подчинить НАТО своей воле приведет к ее расколу

По мнению Трампа, НАТО бесполезна, если она не подчиняется его воле, пишет Haaretz. Стремление администрации Трампа подчинить альянс своей воле вполне может привести к его полному расколу. Но не исключено, что тем самым он ускоряет крах американского могущества, считает автор статьи.

Джошуа Лейфер (Joshua Leifer)

В конце апреля бывший министр иностранных дел Германии и бывший руководитель Партии зеленых Йошка Фишер предупредил, что распад НАТО уже начался. Гибель альянса — это дело времени, заявил он. "Остается только один вопрос, — добавил Фишер, — и состоит он в том, выведет ли американский президент Трамп Соединенные Штаты из НАТО официально, или просто подорвет блок своим пренебрежением и презрением".

Два дня спустя, 3 мая, Трамп объявил, что США выведут 5 тысяч военнослужащих из состава своей группировки в Германии, насчитывающей в настоящее время 38 тысяч человек. Это решение было принято после ссоры между американским лидером и немецким канцлером Фридрихом Мерцем, который подверг критике то, как Трамп ведет войну в Иране. Ранее на той же неделе Мерц заметил группе немецких студентов, что у США "очевидно нет никакой стратегии", и что они "унижены" в Иране. Трамп в ответ вполне предсказуемо обратился к социальным сетям, чтобы устроить разнос Мерцу, а потом объявил о выводе войск.

С момента вступления в должность Трамп с огромным удовольствием выступает с нападками на альянс, который много лет служил главной площадкой для демонстрации американской военной мощи на европейском континенте.

Президент и чиновники из его администрации критикуют государства-члены НАТО за недостаточный вклад в этот оборонительный альянс. Трамп спорит с европейскими лидерами по поводу поддержки Украины в ее вооруженной борьбе с Россией, которая, как опасаются многие в Европе, в последующем может совершить вторжение в Европу. Трампа это, по всей видимости, мало беспокоит. На протяжении всей зимы президент США открыто рассматривал возможность применения силы для захвата Гренландии, которая является частью члена НАТО Дании. Такой шаг практически гарантировал бы распад НАТО.

Однако самый значительный раскол между нынешним правительством США и НАТО вызывает продолжающаяся война в Иране. Трамп возмущается из-за того, что европейские союзники оказывают недостаточную, как он считает, поддержку воюющей Америке. В то время как Германия разрешила США в полной мере использовать военные базы на своей территории, Испания, Италия и Франция ограничили действия американских ВВС в своих странах. Ни одно европейское государство не проявило готовности активно участвовать в американо-израильской войне против Ирана или направить на Ближний Восток свои войска с задачей открыть Ормузский пролив.

Видя, как Европа выступает против войны в Иране, госсекретарь США Марко Рубио пригрозил, что США будут вынуждены "пересмотреть" свои отношения с НАТО. "Если мы дошли до того, что альянс НАТО не разрешает нам использовать эти базы... для защиты интересов Америки, тогда получается, что НАТО — это улица с односторонним движением, — сказал Рубио в начале апреля Fox News. — В этом случае зачем мы состоим в НАТО?" По мнению администрации Трампа, Североатлантический альянс не имеет особого смысла, если его нельзя полностью подчинить американской воле.

Критики НАТО, особенно с левого фланга, уже давно доказывают, что НАТО — это всего лишь многонациональная ширма, за которой скрывается вполне реальное и грубое американское господство. А по мнению Трампа, все наоборот. НАТО слишком многосторонняя организация, а США в ней недостаточно доминируют.

Стремление администрации Трампа подчинить НАТО своей воле вполне может привести к полному расколу альянса, чего опасается Фишер и другие либералы-атлантисты. Тем не менее, НАТО находится в таком нестабильном положении только потому, что после окончания холодной войны ей не хватает объединяющего и сплачивающего ощущения цели.

НАТО была создана для сдерживания коммунистической России. Основной смысл существования этой организации заключался в том, чтобы раскрыть американский ядерный зонтик над всем европейским континентом с целью отсрочить нападение Советов, которого тогда сильно боялись. Есть люди, которые утверждают, что НАТО следовало распустить после распада Советского Союза. (Многие из этих же людей также говорят, что начатое альянсом продвижение на восток после окончания холодной войны спровоцировало Россию на проведение военной операции на Украине.) Однако НАТО продолжала жить и после смерти своего противника.

В 1990-е и в 2000-е годы альянс продолжал существовать, не очень точно представляя свою миссию и полномочия. Хулители НАТО утверждали, что блок дает возможность Америке неослабно контролировать европейские дела. Для его сторонников альянс стал воплощением ряда ценностей, которыми дорожит либеральный Запад. НАТО поддержала воссоединение Европы и создание Европейского союза. Это был не просто военный альянс, а, скорее цивилизационное достижение и, как утверждал покойный немецкий философ Юрген Хабермас, механизм для обеспечения соблюдения международного права.

С этой целью единственные крупные военные операции НАТО были начаты уже после окончания холодной войны — в 1990-е годы во время балканских войн, и в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года.

Сегодня, однако, мир Холодной войны, который привел к созданию НАТО, канул в Лету, равно как и порядок, сложившийся после ее окончания при активном участии этого блока. Современная Европа, которая немыслима без НАТО, больше не занимает центральное место в стратегической концепции Америки, что подтверждает нынешняя администрация США.

Вместо этого, по мнению разрабатывающих внешнюю политику Трампа чиновников, Европа — это скорее осажденный музей культурного антиквариата, которому грозит "цивилизационное исчезновение", вызванное массовой миграцией и рождаемостью ниже уровня воспроизводства населения. И если в перспективе грядет "новая холодная война", то ее центральным театром будет не Европа, а Тихий океан, где Соединенные Штаты и их азиатские союзники будут противостоять усиливающемуся Китаю.

Согласно общепринятой точке зрения, разрушение НАТО администрацией Трампа является огромной геостратегической ошибкой. Такой аргумент выдвигает Фишер и другие сторонники Североатлантического альянса. "Интересно, понимают ли американцы, что они разрушают величайший дипломатический успех в своей собственной истории, а также значительно ослабляют основы американской мощи и процветания? — написал Фишер в своей апрельском статье. — Нет никаких оснований полагать, что США могут просто избавиться от своего стратегического партнера, не понеся при этом никаких издержек".

Зачем разрушать то, что можно переделать?

Есть ли в действиях Трампа какая-то логика, или все это просто бредни сумасшедшего и несостоявшегося короля? Одна из минималистских (и щедрых) интерпретаций того, что делает Трамп, заключается в том, что он ведет с Европой своего рода жесткую игру.

Если смотреть на это таким образом, то получается, что он на самом деле не собирался вторгаться в Гренландию; он просто хотел напугать европейцев настолько, чтобы те согласились на компромиссы на условиях, более выгодных США. Точно так же, когда дело дошло до Ирана, Трамп хотел заставить европейцев почувствовать, что игнорирование требований Вашингтона повлечет за собой последствия — что он не будет полностью разрушать НАТО, а просто переделает альянс так, чтобы он стал еще более сговорчивым по отношению к Соединенным Штатам.

Также нельзя назвать абсолютно ошибочным утверждение о том, что сегодняшняя Европа имеет меньшее геостратегическое значение, чем в прошлом. Ее военный потенциал ограничен, и именно поэтому усилия по перевооружению континента в ответ на российскую военную операцию на Украине продвигаются так медленно и с таким трудом. Европа также вряд ли заинтересована в продолжительной конфронтации с Китаем. Конечно, она предпочла бы торговать с Поднебесной, а не втягиваться в войну из-за будущего Тайваня.

Тем не менее, тот факт, что некоторые решения Трампа имеют под собой основания, не означает, что президент США ведет себя рационально в своем последовательном стремлении достичь стратегических целей. Более вероятно то, что Трамп, который обещал сделать Америку снова великой, непреднамеренно дал толчок масштабному ослаблению американской мощи. И это не только следствие нынешнего провала в Иране после долгих лет перенапряжения сил на Ближнем Востоке. Сейчас это ослабление происходит еще и из-за того, что он торпедирует НАТО, которая уже стала в большей степени символической, нежели содержательной организацией.

В этом случае мы являемся свидетелями возникновения мирового порядка, который наступит в период после завершения Холодной войны, даже если у него пока нет названия.