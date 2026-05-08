Войти
Военное обозрение

Испания и Турция начали предварительные переговоры по продаже истребителей KAAN

242
1
0

Источник изображения: topwar.ru

На салоне SAHA 2026 в Стамбуле гендиректор TUSAŞ Мехмет Демироглу подтвердил: предварительные переговоры с Испанией по продаже истребителя KAAN уже идут.

Мадрид запросил информацию о «полноценном самолете пятого поколения». Свой интерес испанцы не скрывают. А зачем скрывать, если ситуация патовая? От американского F-35 они в свое время отказались. Европейскую программу FCAS отодвинули на 2040-е. На чем летать прямо сейчас?

Казалось бы, можно было бы взять ту же американскую «Молнию» (Lockheed P-38 Lightning). Но не сложилось. И вот тут на сцену выходит Анкара со своим детищем. KAAN. Техника пока сырая, но уже вполне себе «стелс» по заявленным характеристикам. И главное – он не обвешан теми политическими ограничителями, которыми США любят сопровождать каждую сделку с F-35.

Для турок это вопрос не просто коммерции. Экспорт в страну НАТО и ЕС – это своеобразное признание «взрослости». Если сделка состоится, KAAN станет первым турецким «пятым поколением», ушедшим в натовские ряды. Младший брат уже поработал: Испания раскошелилась на 30 учебно-боевых Hürjet за 2,6 миллиарда евро.

Турция демонстративно уходит из-под американского «зонтика» в истребительной тематике, а Испания получает мостик до прихода гипотетического европейского «чуда». И тот, и другой игрок прекрасно понимают: если сделка сорвется, Мадрид будет вынужден либо возвращаться к Штатам с протянутой рукой, либо сидеть на устаревших «Хорнетах» до 2045-го.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
США
Турция
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
Евросоюз
Истребитель 5 поколения
1 комментарий
№1
08.05.2026 06:17
А можно идти по пути Индонезии, которая и KAAN хочет и корейский KF-21, который планируют модернизировать под 5-е поколение в несколько этапов.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 06:17
  • 1
Испания и Турция начали предварительные переговоры по продаже истребителей KAAN
  • 08.05 06:00
  • 2
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 08.05 05:39
  • 0
Комментарий к "Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?"
  • 08.05 04:16
  • 0
Комментарий к "Шантаж и ядерная дилемма"
  • 08.05 01:42
  • 6
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 08.05 01:21
  • 0
К вопросу о параде Победы 2026 г.
  • 07.05 23:20
  • 0
Комментарий к "В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?"
  • 07.05 22:58
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о самолете «для выбивания дверей»"
  • 07.05 21:59
  • 0
Комментарий к "Американскую «Колумбию» назвали подлодкой третьей мировой"
  • 07.05 21:28
  • 3
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 19:03
  • 7
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 18:45
  • 2
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 18:41
  • 1
Россия начала ядерные ракетные испытания
  • 07.05 17:30
  • 0
Военная спираль раскручивается
  • 07.05 17:12
  • 0
Шантаж и ядерная дилемма