Испания и Турция начали предварительные переговоры по продаже истребителей KAAN

На салоне SAHA 2026 в Стамбуле гендиректор TUSAŞ Мехмет Демироглу подтвердил: предварительные переговоры с Испанией по продаже истребителя KAAN уже идут.

Мадрид запросил информацию о «полноценном самолете пятого поколения». Свой интерес испанцы не скрывают. А зачем скрывать, если ситуация патовая? От американского F-35 они в свое время отказались. Европейскую программу FCAS отодвинули на 2040-е. На чем летать прямо сейчас?

Казалось бы, можно было бы взять ту же американскую «Молнию» (Lockheed P-38 Lightning). Но не сложилось. И вот тут на сцену выходит Анкара со своим детищем. KAAN. Техника пока сырая, но уже вполне себе «стелс» по заявленным характеристикам. И главное – он не обвешан теми политическими ограничителями, которыми США любят сопровождать каждую сделку с F-35.

Для турок это вопрос не просто коммерции. Экспорт в страну НАТО и ЕС – это своеобразное признание «взрослости». Если сделка состоится, KAAN станет первым турецким «пятым поколением», ушедшим в натовские ряды. Младший брат уже поработал: Испания раскошелилась на 30 учебно-боевых Hürjet за 2,6 миллиарда евро.

Турция демонстративно уходит из-под американского «зонтика» в истребительной тематике, а Испания получает мостик до прихода гипотетического европейского «чуда». И тот, и другой игрок прекрасно понимают: если сделка сорвется, Мадрид будет вынужден либо возвращаться к Штатам с протянутой рукой, либо сидеть на устаревших «Хорнетах» до 2045-го.