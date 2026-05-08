Армия США инициирует разработку ракеты-перехватчика стоимостью менее 250 тыс. долларов

ЦАМТО, 7 мая. Сухопутные войска США намерены инициировать разработку новой ракеты-перехватчика стоимостью менее 250 тыс. долл. за единицу, что многократно дешевле ЗУР семейства Patriot.

Согласно заявлению министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла газете Wall Street Journal, стоимость единицы нового боеприпаса не должна превышать 250 тыс. долл., тогда как стоимость ЗУР PAC-3 ЗРК Patriot достигает 4,4 млн. долл. Армия США намерена официально открыть проект в ближайшие недели и провести демонстрацию технологии в течение года.

Сухопутные войска США прорабатывают возможность создания перехватчика "с нуля" с закреплением прав интеллектуальной собственности за государством; к серийному производству предполагается привлечь подрядчика по итогам конкурсных процедур. Для разработки отдельных компонентов изделия предусматривается привлечение научно-исследовательских организаций.

Решение о запуске программы принято по итогам анализа расхода средств поражения в ходе военного конфликта с Ираном: с конца февраля 2026 года ВС США израсходовали от 1,5 до 2 тыс. ЗУР ЗРК Patriot, THAAD и Standard Missile. По данным Fox News, использовано от 190 до 290 ЗУР THAAD (15,5 млн. долл. за единицу) и от 130 до 250 ракет SM-3 (28,7 млн. долл. за единицу). Темпы расходования боекомплекта превышают производственные возможности промышленности: к примеру, цикл изготовления ЗУР PAC-3 составляет до 46 месяцев.

Сопутствующие программы

В марте 2026 года газета Wall Street Journal сообщала об ускорении в США и странах-союзниках разработок дешевых перехватчиков стоимостью в диапазоне десятков тыс. долл. за единицу с использованием готовых гражданских компонентов, средств автоматизации и аддитивных технологий (3D-печати). Эти перехватчики предназначены преимущественно для обеспечения прикрытия ближней зоны ПВО. В январе 2026 года корпорация Lockheed Martin провела первое испытание перехватчика нового поколения NGSRI (замена ПЗРК FIM-92 Stinger) на полигоне "Уайт-Сэндс".