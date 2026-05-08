На выставке в Москве "Калашников" покажет уникальный станок продольного точения

На 26-й международной специализированной выставке "Металлообработка–2026", которая пройдет в Москве 12–15 мая, концерн "Калашников" представит новинку – токарный автомат продольного точения с числовым программным управлением (ЧПУ) IZH Caliber 20.

Как рассказали в пресс-службе концерна", это уникальный и перспективный российский станок высокого приоритета, созданный дивизионом станкостроения "Калашникова", который является единственным производителем токарных автоматов продольного точения на территории РФ.

Автомат продольного точения с ЧПУ IZH Caliber 20

"Калашников"


Также гостям и участникам выставки продемонстрируют работу гибкого автоматизированного производства (ГАП) – совместные действия коллобративного и логистического роботов производства группы предприятий "Интратул" и "Семаргл" в связке с токарным станком с ЧПУ ИТ-42 производства "Калашникова".

Кроме новинок, будут представлены шарико-винтовые передачи, пресс-формы, вспомогательные приспособления, штампы, монолитный металлорежущий и мерительный инструмент. Всего – более 30 наименований, добавили в пресс-службе "Калашникова".

