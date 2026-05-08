"Ремвооружение" сможет работать с атомным флотом

Конструкторско-технологическое бюро холдинга "Ремвооружение" (в составе структуры "РТ-Капитал" входит в "Ростех") получило пятилетнюю лицензию "Росатома". Как пояснили в пресс-службе "Ростеха", статус лицензированного подрядчика открывает предприятию доступ к инфраструктурным проектам по развитию и обеспечению безопасности Северного морского пути, расширит спектр услуг в сфере высокотехнологичного инжиниринга для атомного флота и укрепит позиции компании на рынке.

Предприятие будет разрабатывать проектно-конструкторскую и технологическую документацию для модернизации и обслуживания кораблей и судов с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ). Кроме того, лицензия позволяет оказывать услуги транспортировки и утилизации элементов их систем. Уже сейчас специалисты бюро работают над ремонтной документацией для формирования трехотсечных блоков реакторных отсеков и обращения с критически важными компонентами ЯЭУ.

"Статус лицензированного подрядчика подтверждает высокий уровень технических компетенций конструкторско‑технологического бюро и открывает возможность полноценно участвовать в стратегических проектах по обеспечению жизненного цикла атомного флота, – отметил заместитель генерального директора "Ростеха" Александр Назаров. – Выход на рынок услуг в этой сфере станет катализатором формирования новой отраслевой экосистемы. Мы видим значительный потенциал для кооперации с судостроительными и судоремонтными предприятиями, научными центрами и операторами Северного морского пути. Совместная работа позволит ускорить внедрение передовых решений и в итоге сделать арктическое судоходство более безопасным, надежным и экономически эффективным".

В пресс-службе "Ростеха" добавили, что бюро сохраняет партнерство с ключевыми судоремонтными предприятиями Мурманска: специалисты организации продолжат разрабатывать документацию для ремонта, модернизации и утилизации судов.