Войти
ЦАМТО

Госкомвоенпром Беларуси: РСЗО "Град" и "Ураган" станут быстрее и точнее

212
0
+1
РСЗО "Ураган" на шасси БАЗ-69092
РСЗО "Ураган" на шасси БАЗ-69092.
Источник изображения: Скриншот с видео Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ

ЦАМТО, 7 мая. Разработанная ОАО "ВОЛАТАВТО" (Республики Беларусь) система автоматизированного управления и наведения (САУН) для модернизации РСЗО "Град", "Ураган" и их модификаций прошла исследовательские испытания.

САУН обеспечивает:

- автоматизацию: топогеодезическая привязка, ориентирование и наведение пакета направляющих боевой машины РСЗО на огневой позиции, формирование команд для поражения цели;

- точность: автоматизированное наведение пакета направляющих в горизонтальной и вертикальной плоскостях и учет поправок по результатам засечки разрывов;

- скорость: минимизирует время развертывания (свертывания) и стрельбы БМ;

- безопасность: расчет может управлять огнем, не выходя из кабины.

Ключевые преимущества САУН:

- развертывание БМ на неподготовленной огневой позиции с марша;

- прием целеуказания от вышестоящего пункта управления и от технических средств разведки;

- доступный монтаж: система состоит из планшета со специальным программным обеспечением и компактных блоков. Установка не требует серьезной переработки штатной конструкции боевой машины.

Хирургическая точность и максимальная скорость работы – гарантия эффективного выполнение задач и сохранение жизней личного состава.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 06:17
  • 1
Испания и Турция начали предварительные переговоры по продаже истребителей KAAN
  • 08.05 06:00
  • 2
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 08.05 05:39
  • 0
Комментарий к "Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?"
  • 08.05 04:16
  • 0
Комментарий к "Шантаж и ядерная дилемма"
  • 08.05 01:42
  • 6
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 08.05 01:21
  • 0
К вопросу о параде Победы 2026 г.
  • 07.05 23:20
  • 0
Комментарий к "В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?"
  • 07.05 22:58
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о самолете «для выбивания дверей»"
  • 07.05 21:59
  • 0
Комментарий к "Американскую «Колумбию» назвали подлодкой третьей мировой"
  • 07.05 21:28
  • 3
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 19:03
  • 7
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 18:45
  • 2
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 18:41
  • 1
Россия начала ядерные ракетные испытания
  • 07.05 17:30
  • 0
Военная спираль раскручивается
  • 07.05 17:12
  • 0
Шантаж и ядерная дилемма