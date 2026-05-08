Госкомвоенпром Беларуси: РСЗО "Град" и "Ураган" станут быстрее и точнее

Источник изображения: Скриншот с видео Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ

ЦАМТО, 7 мая. Разработанная ОАО "ВОЛАТАВТО" (Республики Беларусь) система автоматизированного управления и наведения (САУН) для модернизации РСЗО "Град", "Ураган" и их модификаций прошла исследовательские испытания.

САУН обеспечивает:

- автоматизацию: топогеодезическая привязка, ориентирование и наведение пакета направляющих боевой машины РСЗО на огневой позиции, формирование команд для поражения цели;

- точность: автоматизированное наведение пакета направляющих в горизонтальной и вертикальной плоскостях и учет поправок по результатам засечки разрывов;

- скорость: минимизирует время развертывания (свертывания) и стрельбы БМ;

- безопасность: расчет может управлять огнем, не выходя из кабины.

Ключевые преимущества САУН:

- развертывание БМ на неподготовленной огневой позиции с марша;

- прием целеуказания от вышестоящего пункта управления и от технических средств разведки;

- доступный монтаж: система состоит из планшета со специальным программным обеспечением и компактных блоков. Установка не требует серьезной переработки штатной конструкции боевой машины.

Хирургическая точность и максимальная скорость работы – гарантия эффективного выполнение задач и сохранение жизней личного состава.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.