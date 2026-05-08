США занижают количество пораженных Ираном военных объектов

Президент США Дональд Трамп
Источник изображения: Alex Brandon/AP

ЦАМТО, 7 мая. Иран поразил как минимум 228 американских военных объектов и единиц техники на Ближнем Востоке с начала конфликта с США и Израилем, что значительно больше, чем признает американское руководство.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Washington Post со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

"Масштабы разрушений гораздо больше, чем это было официально признано правительством США", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что удары были нанесены по американским ангарам, казармам, топливохранилищам, самолетам и ключевым радиолокационным станциям, системам связи и ПВО.

"Иранские бомбардировки повредили или уничтожили не менее 228 объектов или единиц оборудования на американских военных базах по всему Ближнему Востоку с начала войны", – подсчитала газета, проанализировав спутниковые снимки.

