Embraer поставит самолеты ВТА C-390 Millennium ВВС ОАЭ

ЦАМТО, 7 мая. Компания Embraer 4 мая объявила о состоявшейся на выставке Make it in the Emirates 2026 церемонии подписания контракта на поставку самолетов ВТА C-390 Millennium для командования ВВС и ПВО ОАЭ.

В мероприятии принял участие вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.

Контракт был подписан генеральным секретарем Совета Тавазун по обеспечению оборонного потенциала (Tawazun Council for Defense Enablement) Нассером Хумаидом Аль Нуайми и президентом и генеральным директором Embraer Defense & Security Боско да Коста-младшим. Стоимость продажи и сроки поставки самолетов не раскрываются.

Соглашение предполагает размещение твердого заказа на поставку 10 самолетов ВТА C-390 Millennium и включает опционы на поставку еще 10 самолетов для укрепления возможностей страны по воздушной перевозке войск и грузов.

Как заявлено, командование ВВС и ПВО ОАЭ выбрало C-390 Millennium после всестороннего анализа и оценки, включая комплексные испытания в реальной обстановке ОАЭ. Самолет был признан наиболее подходящим для выполнения задач и экономически эффективным с точки зрения затрат на протяжении всего срока эксплуатации.

В сотрудничестве с эмиратским партнером компания Embraer разработает комплекс технического обслуживания и ремонта, а также послепродажной поддержки C-390 Millennium.

C-390 Millennium будут применяться ВВС и ПВО ОАЭ для перевозки войск и грузов, десантирования, медицинской эвакуации, оказания гуманитарной помощи. Они могут взлетать с грунтовых взлетно-посадочных полос и совместимы с системами, состоящими на вооружении ВС ОАЭ и союзных стран.

На сегодняшний день соглашение с ОАЭ является крупнейшим экспортным заказом от одной страны на самолет C-390 Millennium и первой его продажей на Ближний Восток.

C-390 Millennium обеспечивает перевозку 26 т груза (либо 80 пассажиров или 64 десантников с полной экипировкой), развивает максимальную скорость 470 узлов (870 км/час), может применяться на грунтовых или поврежденных ВПП. Дальность полета с 26 т груза – до 2000 км, с 23 т – 2720 км, с грузом 14 т – 5020 км, максимальная высота полета – 11 тыс. м, перегоночная дальность с внутренними баками – 6000 км, с использованием дополнительных баков – до 8000 км.