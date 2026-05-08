«Стреляй и беги»: Турция представила самоходную гаубицу URAN

На выставке SAHA Expo 2026 в Стамбуле турецкая компания MKE представила самоходную артсистему URAN, размещённую на лёгкой колёсной платформе и предназначенную для развёртывания в составе высокомобильных сил.

Изделие состоит из 105-мм гаубицы BORAN от MKE, установленной на шасси легкобронированного автомобиля KLTV 4x4 от южнокорейской KIA. По словам разработчика, система обеспечивает до 12 выстрелов в минуту по целям на расстоянии до 18 км (при этом разрабатываются 105-мм снаряды с донным газогенератором для увеличения дистанции огня до 20 км и выше). САО оснащено СУО от турецкой Aselsan, оборудованной ИНС, что позволяет ей вести огонь без длительных процедур привязки к местности.

Экипаж составляет 3–5 чел. БК перевозится прямо в кузове автомобиля, что делает URAN полностью автономной огневой единицей.

Компоновка и ТТХ URAN, работающей по принципу «стреляй и беги», предполагают возможность быстрого выполнения боевой задачи до того, как противник сможет нанести контрбатарейный удар или задействовать для поражения САО беспилотники. Приведение в боевую готовность занимает менее 60 секунд, уход с позиции после отстрела менее 45 секунд. Благодаря своей скорости и небольшим габаритам она предназначена в первую очередь для сил быстрого реагирования.

URAN является турецким ответом на концепцию «артиллерийской засады». Как заявляет разработчик, изделие оптимально подходит для уничтожения блокпостов, мест скопления техники или складов, когда нужно нанести молниеносный удар и исчезнуть.

BORAN в базовом буксируемом исполнении:

105-мм BORAN – это современная турецкая лёгкая буксируемая гаубица. Она была разработана для аэромобильных и десантных подразделений, а также для проведения операций в сложных условиях, например, в горной местности, и находится на вооружении с 2021 года. Гаубица с длиной ствола 30 калибров отличается небольшим весом, составляющим 1745–1780 кг.