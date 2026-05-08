ВСУ дистанционно устанавливают датчики движения для наведения дронов

Российские военные фиксируют применение ВСУ датчиков движения для наведения БПЛА

ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Российские военнослужащие фиксируют применение боевиками ВСУ датчиков движения, используемых для наведения ударных беспилотников на добропольском направлении, сообщил РИА Новости заместитель командира роты группировки войск "Центр" с позывным "Касьян".

По его словам, такие устройства устанавливаются в местах с наибольшей активностью.

"Устройство фиксирует движение и передаёт сигнал, после чего на точку может прилететь FPV-дрон или "Баба-яга"", — рассказал "Касьян".

Военнослужащий пояснил, что датчики могут использоваться как совместно с минами, так и отдельно.

По его словам, установка подобных систем осуществляется дистанционно.

"Обычно их сбрасывают с дронов — они втыкаются в землю и реагируют на движение вокруг", — уточнил он.

Он подчеркнул, что подобная тактика требует повышенной осторожности при передвижении на передовой.