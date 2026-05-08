Военное обозрение

Заявлены ТТХ крылатой ракеты: Украина показала FP-5 Flamingo на выставке

Источник изображения: topwar.ru

Украинская компания Fire Point показала на выставке SAHA Expo 2026 в Стамбуле крылатую ракету FP-5 Flamingo и раскрыла её основные ТТХ.

Изделие позиционируется как тяжёлая дальнобойная платформа, предназначенная для нанесения глубоких ударов по стратегическим объектам. Как утверждается в компании, дальность полёта составляет до 3000 км, масса БЧ до 1150 кг, крейсерская скорость 850–900 км/ч, максимальная 950 км/ч, высота полёта от 20 м (для обхода средств ПВО) до 5–10 км, продолжительность полёта около 4 часов, размах крыла 6–7 м, максимальный взлётный вес около 6 тонн. Заявленное КВО составляет около 14 м.

Ракета наводится на цель комбинированным способом, используя помехозащищённую спутниковую навигацию (посредством CRPA-антенн) и ИНС. Изделие имеет упрощённую архитектуру. В целях удешевления и массового производства крыло было спроектировано нескладным, а запуск осуществляется с наклонной направляющей открытого типа, а не из контейнера.

Корпус изготовлен из радиопрозрачного стекловолокна для снижения заметности для радаров. Для отрыва от земли и набора начальной скорости задействуется твердотопливный ракетный двигатель.

В качестве маршевой силовой установки используется двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-25ТЛ разработки украинского ГП «Ивченко-Прогресс», который десятилетиями устанавливался на УТС L-39 Albatros и пассажирские Як-40. Он закреплён снаружи в специальной гондоле над хвостовой частью фюзеляжа, что напоминает конструкцию советских дронов типа Ту-141 «Стриж». Такая компоновка упрощает охлаждение, а также освобождает место внутри корпуса для размещения более объёмного топливного бака.

ПУ размещается на базе обычного грузовика или автомобильного прицепа. Как утверждается, благодаря упрощённой конструкции подготовка к пуску занимает всего от 20 до 40 минут.

Сообщается, что ракета уже запущена в серийное производство и применяется для нанесения ударов по удалённым военным объектам.

