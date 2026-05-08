ВВС США вернули с «кладбища самолётов» бомбардировщик B-1B Apocalypse II

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США ранее запускали процесс вывода из эксплуатации бомбардировщика B-1B Lancer. В 2003 году произошло первое масштабное сокращение парка, когда флот покинули 33 машины. В 2021 году из строя были выведены 17 бортов, что уменьшило их парк с 62 до 45 единиц. Программа списания была запущена с целью сэкономить средства, выделявшиеся на обслуживание наиболее изношенных экземпляров, и направить ресурсы на проект нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Первоначальный план предусматривал вывод из строя всех B-1B будут к началу 2030-х годов. Однако из-за высокой востребованности самолётов и необходимости сохранить ударную мощь до массового поступления B-21 программу пересмотрели. Конгресс потребовал, чтобы флот B-1B поддерживался на уровне 45 машин. В связи с этим ВВС планируют инвестировать $340 млн в модернизацию оставшихся самолётов, чтобы они оставались в строю как минимум до 2037 года.

B-1B на хранении на «кладбище»:

Источник изображения: topwar.ru

Более того, ВВС даже начали возвращать в строй отдельные борта с «кладбища самолётов» в Аризоне, чтобы заменить разбившиеся или поврежденные в авариях машины. Так, в январе 2024 года B-1B потерпел крушение при попытке приземлиться во время тренировочного полёта (из-за ошибки лётчиков, которые не справились с управлением скоростью и углом захода на посадку в условиях густого тумана и сдвига ветра). Экипаж успешно катапультировался, но борт был потерян, а ущерб составил $456 млн.

B-1B Apocalypse II после восстановления:

Источник изображения: topwar.ru

Как заявили в ВВС, B-1B с серийным номером 86-0115 (ранее называвшийся Rage), который ранее был извлечён с «кладбища» (где пребывал с 2021 года) и направлен на восстановление на авиабазу Тинкер в Оклахоме, прошёл ремонтные работы, занявшие почти два года. В настоящее время эта машина, получившая новое название Apocalypse II, находится на авиабазе Дайс в Техасе, где она присоединилась к 7-му бомбардировочному крылу.

Однако следует учитывать, что только 4 из 17 отправленных в 2021 году на «кладбище» B-1B подлежали консервации с постановкой на длительное хранение. Большая часть остальных бортов встала на так называемое «невозвратное хранение». По этой категории самолёты получают лишь минимальную защиту в виде напыления латекса на двигатели и фонари кабины. Их главная роль состоит в том, чтобы служить «донорами» запчастей для оставшегося активного флота. Как только всё ценное с них будет снято, корпуса отправят на переработку металла. Машины из этой категории вернуть в небо технически уже практически невозможно.