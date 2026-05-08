Войти
Военное обозрение

ВВС США вернули с «кладбища самолётов» бомбардировщик B-1B Apocalypse II

221
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВВС США ранее запускали процесс вывода из эксплуатации бомбардировщика B-1B Lancer. В 2003 году произошло первое масштабное сокращение парка, когда флот покинули 33 машины. В 2021 году из строя были выведены 17 бортов, что уменьшило их парк с 62 до 45 единиц. Программа списания была запущена с целью сэкономить средства, выделявшиеся на обслуживание наиболее изношенных экземпляров, и направить ресурсы на проект нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Первоначальный план предусматривал вывод из строя всех B-1B будут к началу 2030-х годов. Однако из-за высокой востребованности самолётов и необходимости сохранить ударную мощь до массового поступления B-21 программу пересмотрели. Конгресс потребовал, чтобы флот B-1B поддерживался на уровне 45 машин. В связи с этим ВВС планируют инвестировать $340 млн в модернизацию оставшихся самолётов, чтобы они оставались в строю как минимум до 2037 года.

B-1B на хранении на «кладбище»:

Источник изображения: topwar.ru

Более того, ВВС даже начали возвращать в строй отдельные борта с «кладбища самолётов» в Аризоне, чтобы заменить разбившиеся или поврежденные в авариях машины. Так, в январе 2024 года B-1B потерпел крушение при попытке приземлиться во время тренировочного полёта (из-за ошибки лётчиков, которые не справились с управлением скоростью и углом захода на посадку в условиях густого тумана и сдвига ветра). Экипаж успешно катапультировался, но борт был потерян, а ущерб составил $456 млн.

B-1B Apocalypse II после восстановления:

Источник изображения: topwar.ru

Как заявили в ВВС, B-1B с серийным номером 86-0115 (ранее называвшийся Rage), который ранее был извлечён с «кладбища» (где пребывал с 2021 года) и направлен на восстановление на авиабазу Тинкер в Оклахоме, прошёл ремонтные работы, занявшие почти два года. В настоящее время эта машина, получившая новое название Apocalypse II, находится на авиабазе Дайс в Техасе, где она присоединилась к 7-му бомбардировочному крылу.

Однако следует учитывать, что только 4 из 17 отправленных в 2021 году на «кладбище» B-1B подлежали консервации с постановкой на длительное хранение. Большая часть остальных бортов встала на так называемое «невозвратное хранение». По этой категории самолёты получают лишь минимальную защиту в виде напыления латекса на двигатели и фонари кабины. Их главная роль состоит в том, чтобы служить «донорами» запчастей для оставшегося активного флота. Как только всё ценное с них будет снято, корпуса отправят на переработку металла. Машины из этой категории вернуть в небо технически уже практически невозможно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 06:17
  • 1
Испания и Турция начали предварительные переговоры по продаже истребителей KAAN
  • 08.05 06:00
  • 2
Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?
  • 08.05 05:39
  • 0
Комментарий к "Не линия фронта, а зона смерти. Что можно сделать со всемогущими FPV-дронами?"
  • 08.05 04:16
  • 0
Комментарий к "Шантаж и ядерная дилемма"
  • 08.05 01:42
  • 6
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 08.05 01:21
  • 0
К вопросу о параде Победы 2026 г.
  • 07.05 23:20
  • 0
Комментарий к "В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?"
  • 07.05 22:58
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о самолете «для выбивания дверей»"
  • 07.05 21:59
  • 0
Комментарий к "Американскую «Колумбию» назвали подлодкой третьей мировой"
  • 07.05 21:28
  • 3
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 19:03
  • 7
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 18:45
  • 2
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 18:41
  • 1
Россия начала ядерные ракетные испытания
  • 07.05 17:30
  • 0
Военная спираль раскручивается
  • 07.05 17:12
  • 0
Шантаж и ядерная дилемма