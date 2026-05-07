Зачем США отбирают у Европы оружие против России.

США отказались от размещения в Германии крылатых ракет «Томагавк» и перспективного гиперзвукового оружия. По крайней мере, именно такие утечки публикует западная пресса, пугая обывателя потерей возможностей для «сдерживания России». Где на самом деле Пентагону в данный момент нужнее всего «Томагавки» – и почему угрозу появления таких ракет в Европе не стоит списывать со счетов?

Ссора Трампа с Мерцем грозит оставить Европу беззащитной перед "угрозой с востока". Вашингтон отказывается от развертывания на территории ФРГ ракет "Томагавк", которое якобы было запланировано для "сдерживания России", сокрушаются западные издания.

Politico напоминает, что еще в каденцию Байдена, в 2024 году, Пентагон в ответ на размещение Россией ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области начал развертывание в Европе сил, направленных на неядерное сдерживание РФ. Тогда Вашингтон, пишет TWZ, обнародовал планы "эпизодических развертываний" в Германии ракетных систем большой дальности.

И реализация этих планов должна была начаться в 2026 году. В частности, предполагалось, что это будет система Typhon ("Тифон"), предназначенная для наземного запуска ракет SM-6 и Tomahawk ("Томагавк"), ракетный комплекс "земля-земля" PrSM и перспективное гиперзвуковое оружие "Темный орел". Это развертывание должна осуществлять 2-я мультидоменная оперативная группа (2MDTF).

И вот теперь в американских СМИ появилась информация, что на фоне вывода из Германии анонсированных Трампом пяти тысяч военнослужащих данная оперативная группа вообще не будет отправлена в Германию. Более того, уже размещенные в Висбадене штаб и подразделения обеспечения выведены.

Может показаться удивительным, что из-за эмоциональной реакции Трампа на замечание Мерца о том, что "Иран унизил США", он ломает долгосрочные стратегические военные планы Пентагона. Financial Times со ссылкой на неназванных представителей НАТО так и сообщает: "Решение Дональда Трампа отменить запланированное размещение ракет большой дальности в Германии обнажило вопиющую нехватку у Европы средств сдерживания... Этот дисбаланс ограничивает возможности Европы сдерживать Россию <...> и осложняет военное планирование".

Судя по тому, что вопрос об этом поднимают республиканские лидеры комитетов по вооруженным силам обеих палат в парламенте США, заявляя о своей обеспокоенности выводом войск и отказом от развертывания ракет, перед нами не вброс и не обычные манипуляции Трампа. Сенатор Роджер Уикер и член палаты представителей Майк Роджерс из Алабамы высказывают опасение, что это решение рискует "подорвать сдерживание и послать неверный сигнал Владимиру Путину".

При этом Politico пишет, что возможная замена американских ракетных систем, например, модернизация немецких крылатых ракет "Таурус" или реализация проекта по строительству "евроракеты" с дальностью полета более 2 тыс. км European Long Range Strike Approach (ELSA) требует времени. И первые результаты могут иметь место не ранее 2030 года.

И потому в США высказывают опасение, что без обещанных "Томагавков" Европа оказывается в угрожающем положении. Впрочем, в самой Германии особого беспокойства не высказывают. Так, военное ведомство ФРГ утверждает, что ему пока что ничего не известно об отказе Пентагона от развертывания 2-й MDTF. При этом его глава Борис Писториус заявил, что решение Трампа указывает, что европейцам необходимо больше полагаться на себя в обеспечении своей безопасности и что "Германия находится на верном пути".

Строго говоря, у немцев нет вообще никаких оснований паниковать из-за новых планов Пентагона. Там прекрасно понимают, что Россия вовсе не собирается нападать на Германию, и заклинания о необходимости ее "сдерживания" – не более чем риторические конструкции, не имеющие отношения к реальным потребностям. Более того,

размещение американских дальнобойных ракет на немецкой территории превращает ее в приоритетную цель для России.

Тут, кстати, можно вспомнить, что 3-я MDTF в 2022 году была развернута на Гавайях, а 1-я, созданная в 2017 году на военной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон, переброшена в 2024 году на филиппинский остров Лусон. И это прямо указывает, что и во времена правления Байдена приоритетным для США является Индо-Тихоокеанский, а не европейский театр будущих военных действий. В противном случае пусковые установки (ПУ) Typhon появились бы в первую очередь в Европе.

А в реальности все происходит наоборот – не далее как в среду, 6 мая, появились сообщения о том, что "Томагавки" были испытаны Соединенными Штатами во время учений на Филиппинах. И именно с использованием ПУ "Тифон".

Если так, то Трамп вовсе не ломает стратегические планы, а следует им в главном, лишь слегка корректируя в связи с меняющейся ситуацией. Так, например, при разработке концепции MDTF почти десять лет назад было сложно предположить, что война с Ираном не только оставит Пентагон без необходимого запаса ракет Томагавк, но и подорвет позиции США на Ближнем Востоке.

Так что нельзя исключать, что 2-я MDTF может быть размещена не в Германии, а, например, в Израиле. И тогда "грубость" Мерца, взбесившая Трампа, является вовсе не причиной, а предлогом. Но пока что это не более чем домыслы, как, впрочем, и отказ Вашингтона от размещения мультидоменной оперативной группы в Германии, не подтвержденный официально.

Другое дело, что такой шаг ложился бы в многократно озвученную Трампом концепцию по дистанцированию США от конфронтации Европы с Россией. Как полагают в Вашингтоне, эта дистанция позволила бы США остаться в стороне от прямого военного конфликта в случае его возникновения, чтобы потом пожать его плоды.

Но это стратегический, геополитический уровень. В то же самое время отказ от развертывания в Европе ракетных систем – это стимуляция ВПК ЕС или, например, Южной Кореи, где европейцы могут закупить ракеты большей дальности. Все это, разумеется, в ущерб американскому военно-промышленному комплексу, который едва ли будет с этим согласен.

И наконец,

исключительно эмоциональная подоплека заявления о выведении пяти тысяч американских военных из ФРГ опровергается представителем Пентагона Шоном Парнеллом,

подчеркнувшим, что "это решение – результат тщательного рассмотрения положения американских сил в Европе, вынесено в соответствии с требованиями местных условий и будет осуществлено в течение следующих 6-12 месяцев". То есть, согласно этому утверждению, Трамп принял решение о передислокации пяти тыс. американских военнослужащих (что составляет 14% от общего числа 36-тысячного американского контингента в ФРГ) на основании представленных ему аналитических данных. И если это так, то эмоции здесь – не более чем прикрытие абсолютно рационального решения.

TWZ утверждает, что до 2030 года европейцы без американских ракет "не имеют шансов против России". Однако даже если 2-я MDTF не будет развернута в Германии, это не значит, что она не будет размещена, например, в Польше или в Финляндии, или в Румынии. И в любом случае нет сомнений, что решения подобного рода даже столь импульсивными политиками, как Трамп, принимаются уж точно не в результате эмоционального срыва.

Борис Джерелиевский