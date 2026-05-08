В аэропорту Дубая замечена китайская боевая лазерная система «Гуанцзянь-21А»

На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и участившихся атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, китайская мобильная лазерная система «Гуанцзянь-21А» была замечена в международном аэропорту Дубая. Система развёрнута для защиты стратегического объекта от возможных ударов дронов.

«Гуанцзянь-21А» (кит. «Светящаяся стрела») представляет собой самоходный комплекс, смонтированный на шасси грузового автомобиля, предназначенный для борьбы с малоразмерными БПЛА. В отличие от своего аналога «Гуанцзянь-11E», который использует «мягкое» воздействие (постановку помех и ослепление электроники), «Гуанцзянь-21А» реализует концепцию «жёсткого» поражения. Он использует высокоэнергетический лазер для физического уничтожения дронов на расстоянии в нескольких километров. Мощность лазерной установки составляет 21 кВт. Концентрированный луч способен за считанные секунды нагреть и ослабить конструкцию беспилотника, вывести из строя его двигатель или бортовую электронику. Важным тактическим преимуществом является возможность ведения огня в движении, что существенно повышает живучесть комплекса в боевых условиях.

Система оснащена собственной РЛС и оптико-электронными инфракрасными датчиками, что позволяет ей автономно вести поиск, захват и сопровождение целей в любое время суток.

Появление «Гуанцзянь-21А» в Дубае - ответ на современные вызовы, с которыми столкнулись страны Персидского залива. Дроны, в том числе поставляемые Ираном региональным союзникам, доказали свою высокую эффективность. При этом перехват недорогих БПЛА с помощью традиционных зенитных ракет экономически невыгоден. Лазерные системы, такие как «Гуанцзянь-21А», обеспечивают предельно низкую стоимость одного «выстрела», практически неограниченный боекомплект и высокую точность. По крайней мере, так всё описывает сам китайский производитель.

Министерство обороны ОАЭ уже заявляло об активном задействовании систем противовоздушной обороны для отражения угроз с воздуха. Конкретная дата приобретения именно «Гуанцзянь-21А» ОАЭ не раскрывается.

