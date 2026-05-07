Больше бомб, меньше ресурса: Запад обсуждает оснащение Су-34 шестью ФАБ с УМПК

Среди западных военных аналитиков обсуждается возможность оснащения российского фронтового бомбардировщика Су-34 повышенной боевой нагрузкой – 6 планирующими бомбами вместо 4, а именно 4 УМПК и 2 УМПБ.

Если УМПК создаётся путем монтажа на обычную свободнопадающую авиабомбу аэродинамического комплекта, то УМПБ представляет собой специально разработанное изделие, имеющее собственную боевую начинку и двигательную установку, которая позволяет преодолевать в полёте до 130 км.

По мнению ряда западных обозревателей, использование новой схемы нагрузки из шести планирующих бомб увеличит количество авиаударов по ВСУ с примерно 10 тыс. до 15–16 тыс. в месяц:

Однако этот шаг дорого обойдется России из-за износа конструкций бомбардировщиков.

Как указывается, постоянные вылеты создают большую нагрузку на планеры, ускоряя выход из строя машин:

Больше бомб, меньше ресурса. Если это не приведёт к прорыву на фронте, то со временем мы должны увидеть снижение количества ежемесячных бомбовых сбросов в результате падения боеспособности флота Су-34.

Согласно подсчётам западных обозревателей, ВКС РФ начинали СВО со 131 самолётом Су-34. За время войны было потеряно 45 машин в результате их поражения, повреждений или износа. Однако за последние 4 года ВКС приняли на вооружение ещё 41 борт. Темпы поставок составляют 10–15 Су-34 ежегодно.