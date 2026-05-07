Войти
Военное обозрение

Больше бомб, меньше ресурса: Запад обсуждает оснащение Су-34 шестью ФАБ с УМПК

472
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Среди западных военных аналитиков обсуждается возможность оснащения российского фронтового бомбардировщика Су-34 повышенной боевой нагрузкой – 6 планирующими бомбами вместо 4, а именно 4 УМПК и 2 УМПБ.

Если УМПК создаётся путем монтажа на обычную свободнопадающую авиабомбу аэродинамического комплекта, то УМПБ представляет собой специально разработанное изделие, имеющее собственную боевую начинку и двигательную установку, которая позволяет преодолевать в полёте до 130 км.

По мнению ряда западных обозревателей, использование новой схемы нагрузки из шести планирующих бомб увеличит количество авиаударов по ВСУ с примерно 10 тыс. до 15–16 тыс. в месяц:

Однако этот шаг дорого обойдется России из-за износа конструкций бомбардировщиков.

Как указывается, постоянные вылеты создают большую нагрузку на планеры, ускоряя выход из строя машин:

Больше бомб, меньше ресурса. Если это не приведёт к прорыву на фронте, то со временем мы должны увидеть снижение количества ежемесячных бомбовых сбросов в результате падения боеспособности флота Су-34.

Согласно подсчётам западных обозревателей, ВКС РФ начинали СВО со 131 самолётом Су-34. За время войны было потеряно 45 машин в результате их поражения, повреждений или износа. Однако за последние 4 года ВКС приняли на вооружение ещё 41 борт. Темпы поставок составляют 10–15 Су-34 ежегодно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 13:32
  • 70
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 07.05 12:04
  • 539
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 07.05 11:26
  • 1
Умер создатель межконтинентального «Воеводы» Ус
  • 07.05 10:28
  • 1
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 10:21
  • 1
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 07:47
  • 1
«Западный мир сосредоточен на том, чтобы нанести нам максимальный урон»
  • 07.05 07:17
  • 7
Искусственный интеллект на поле боя
  • 07.05 05:12
  • 0
Комментарий к "Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)"
  • 07.05 04:45
  • 6
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 02:53
  • 3
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 07.05 02:47
  • 10
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 22:59
  • 15729
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО