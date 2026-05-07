В США рассказали о самолете «для выбивания дверей»

Фото: David Swanson / Reuters
19FortyFive: Бомбардировщик B-21 позволит «выбивать двери» в ПВО противника

Новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который разрабатывают для Военно-воздушных сил (ВВС) США, позволит пробивать бреши в системе противовоздушной обороны (ПВО) противника. О задачах малозаметного самолета рассказал обозреватель 19FortyFive Брэндон Вайхерт.

Он напомнил, что в будущем стратегическая авиация США будет использовать подразделения на двух самолетах — новых B-21 и модернизированных B-52J. Стелс-самолет будет скрытно проникать на территорию противника для ударов по ключевым узлам обороны, а B-52J должен наносить массированные удары. «По сути, B-21 будет выбивать двери, а B-52J — опустошать арсеналы с безопасного расстояния», — пишет Вайхерт.

По его словам, именно поэтому военные ценят B-52, который эксплуатируют с 1950-х годов. Самолет может нести большое количество дальнобойных крылатых ракет.

В марте в небе над пустыней Мохаве (Калифорния) заметили B-52 с парой ядерных крылатых ракет большой дальности AGM-181 Long-Range Standoff. Новое изделие разработали в качестве замены AGM-86B Air Launched Cruise Missile, которую приняли на вооружение в 1981 году.

