«Россию можно победить»: начштаба Польши заявил о подготовке к войне

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении создать наиболее мощные вооружённые силы в ЕС:

Польская армия проходит трансформацию, цель которой состоит в том, чтобы стать самой сильной и оснащённой в Европе.

По его словам, в ближайшее время акцент в развитии войск будет сделан на широком внедрении БПЛА и средств противодействия им, ИИ, космической разведки и дальнобойных ракетах:

Сражения на Украине показывают, как меняется война. Без беспилотников и недорогого оружия невозможно адаптироваться к современным вызовам.

Генерал Веслав Кукула, начальник польского Генштаба, заявил, что для успешной борьбы с Россией необходимо основательно подготовиться, в частности, увеличить численность войск, в связи с чем реализуется программа их наращивания до 500 тыс. чел. – 300 тыс. солдат в действующей армии и 200 тыс. резервистов:

Россию можно победить, и наша цель – сдержать её.

Примечательно, что столь бравурные речи звучат на фоне резких упрёков в адрес Кукулы со стороны отдельных политических деятелей, указывающих на его некомпетентность. Так, депутат парламента Славомир Менцен заявил:

Он никогда по-настоящему ничем не командовал. У меня очень низкое мнение о командующем польской армией.

Как отметил Менцен, вместо того чтобы попытаться выстроить эффективную оборону против беспилотников, Кукула заявляет о необходимости использовать зенитные ракеты стоимостью хоть $100 млн против БПЛА для защиты граждан и инфраструктуры:

Этот человек ненормален в том смысле, что он не обладает даже компетенцией капрала. Кукула не имеет ни малейшего представления об экономике войны или ограниченности ресурсов.

Служба Кукулы слабо согласовывается с его высоким постом. Большая часть карьеры прошла в подразделениях спецназначения, где он достиг должности командира спецподразделения «Коммандос» (Jednostka Wojskowa Komandosów) в Люблинце. После этого, в 2016 году, он стал первым командующим войсками территориальной обороны (WOT), а в 2023 году был назначен начальником Генштаба.

