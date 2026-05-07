Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении создать наиболее мощные вооружённые силы в ЕС:
По его словам, в ближайшее время акцент в развитии войск будет сделан на широком внедрении БПЛА и средств противодействия им, ИИ, космической разведки и дальнобойных ракетах:
Генерал Веслав Кукула, начальник польского Генштаба, заявил, что для успешной борьбы с Россией необходимо основательно подготовиться, в частности, увеличить численность войск, в связи с чем реализуется программа их наращивания до 500 тыс. чел. – 300 тыс. солдат в действующей армии и 200 тыс. резервистов:
Веслав Кукула (справа):
Примечательно, что столь бравурные речи звучат на фоне резких упрёков в адрес Кукулы со стороны отдельных политических деятелей, указывающих на его некомпетентность. Так, депутат парламента Славомир Менцен заявил:
Как отметил Менцен, вместо того чтобы попытаться выстроить эффективную оборону против беспилотников, Кукула заявляет о необходимости использовать зенитные ракеты стоимостью хоть $100 млн против БПЛА для защиты граждан и инфраструктуры:
Служба Кукулы слабо согласовывается с его высоким постом. Большая часть карьеры прошла в подразделениях спецназначения, где он достиг должности командира спецподразделения «Коммандос» (Jednostka Wojskowa Komandosów) в Люблинце. После этого, в 2016 году, он стал первым командующим войсками территориальной обороны (WOT), а в 2023 году был назначен начальником Генштаба.