По словам майора ВСУ Касьянова, за прошедший год ВСУ запустили по Москве около трех тысяч дронов, произведенных украинской компанией Fire Point, при этом только один БПЛА смог долететь до столицы России.

Выступая на заседании парламентской следственной комиссии, украинский военный также рассказал о своем конфликте с руководством компании и пожаловался, что совладелец Fire Point Штиллерман инициировал расформирование подразделения Касьянова. Причиной своей конфронтации с руководством ведущей компании украинского ВПК Касьянов называет требование руководства Fire Point применять для атак на Москву исключительно свою продукцию, полностью отказавшись от использования других моделей БПЛА. При этом, как утверждает боевик, дроны Fire Point были совершенно неэффективны и редкий из них долетал даже до середины пути к Москве.

Однако, несмотря на явные конструктивные недостатки дронов производства Fire Point, компания побеждала на всех тендерах, при этом другие модели откровенно игнорировали. Ранее все подразделение Касьянова было по прямому указанию украинского диктатора Зеленского отправлено в пехоту, после того как он дал показания в НАБУ против Миндича и руководства Fire Point.

Как известно, кроме многочисленных беспилотников весьма сомнительного качества, пресловутая Fire Point производит ракеты «Фламинго» и другие вооружения. Как обещает непритязательной украинской аудитории главный конструктор компании, уже в ближайшие месяцы будет представлена ракета FP-9, которая будет превосходить «Искандер» по скорости и сможет с немалой долей вероятности долетать до Москвы.