Войти
Lenta.ru

В России оценили дальность обещанных Киеву умных бомб JDAM

373
0
0
Фото: South Korea Defense Ministry / Globallookpress.com
Фото: South Korea Defense Ministry / Globallookpress.com.

Леонков: Авиация ВСУ не сможет реализовать дальность бомб JDAM из-за ПВО России

Авиация воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сможет реализовать максимальную дальность американских бомб с комплектом Joint Direct Attack Munition (JDAM) из-за систем противовоздушной обороны (ПВО) России. Возможности умных бомб оценил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с MK.RU.

Он отметил, что для поражения цели на дальности около 80 километров самолет-носитель должен сбросить бомбу с высоты не менее 10-12 километров. «Украинская авиация сейчас на такой высоте не летает, поскольку самолеты там превращаются в легкодоступные цели для российских дальнобойных ЗРК С-300В4 и С-400», — сказал эксперт.

Комплект JDAM состоит из хвостового блока с управляемым оперением, крыла и аппаратуры управления. После сброса бомба планирует к цели по данным инерциальной системы наведения и GPS-приемника. Госдепартамент США обещал передать Киеву JDAM увеличенной дальности.

В марте 2025 года издание Defence24 писало, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук» эффективно сбивают бомбы JDAM.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
JDAM
С-300
С-300В
Проекты
Бук ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.05 13:32
  • 70
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 07.05 12:04
  • 539
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 07.05 11:26
  • 1
Умер создатель межконтинентального «Воеводы» Ус
  • 07.05 10:28
  • 1
Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов
  • 07.05 10:21
  • 1
В Киеве грозят пролетом дронов над Москвой в День Победы. Чем ответит Россия?
  • 07.05 07:47
  • 1
«Западный мир сосредоточен на том, чтобы нанести нам максимальный урон»
  • 07.05 07:17
  • 7
Искусственный интеллект на поле боя
  • 07.05 05:12
  • 0
Комментарий к "Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)"
  • 07.05 04:45
  • 6
«Потешная флотилия». Европа создает новый военный альянс против России
  • 07.05 02:53
  • 3
Великобритания собрала десять стран, чтобы окружить Россию с моря, не пригласив США (Sohu, Китай)
  • 07.05 02:47
  • 10
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 06.05 22:59
  • 15729
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.05 12:17
  • 3
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 06.05 04:57
  • 1
Еврокомиссар по энергетике: Наступает самый тяжёлый энергокризис всех времён
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО