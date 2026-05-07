Импортозамещенный Superjet-100 готов к серийным поставкам, заявил Алиханов

Импортозамещенный самолет Superjet-100 с двигателями ПД-8 на аэродроме Лётно-исследовательского института имени Громова в городе Жуковский.

Алиханов: первый серийный Superjet-100 уже прошел заводские испытания

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Полностью российский самолет Superjet-100 уже готов к серийным поставкам, производители смогут поставить машину сразу после получения сертификата типа, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Серийное производство самолетов полностью готово. Первая серийная машина уже прошла заводские испытания, готовы поставить борт сразу после получения сертификата типа. Дальше вопрос эксплуатации в самой авиакомпании", - сказал министр.

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Его сертификация запланирована на август 2026 года. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных самолетов из 42 законтрактованных.