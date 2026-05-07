Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором КАМАЗа

Глава предприятия рассказал президенту об импортозамещении на производстве, новых автомобилях и гуманитарной миссии в зоне СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. Глава компании доложил президенту об импортозамещении на производстве, новых автомобилях, в том числе серии К5, военной линейке. Отдельное внимание на встрече было уделено мерам социальной поддержки сотрудников, а также гуманитарной миссии в зоне СВО.

Как заявил Владимир Путин, КАМАЗ — крупнейший производитель большегрузов не только в России, но и в СНГ и справляется с возникающими вызовами настоящего времени.

По словам Сергея Когогина, вызовом для предприятия стал 2022 год, когда произошла резкая переориентация целей и задач и необходимо было сохранить работоспособность компании. «Но политика, которую проводила компания еще до специальный военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому ни одного дня КАМАЗ не останавливался, продолжал работу, и вся компонентная база была сохранена. Например, если брать двигатель, нужно было за два месяца освоить порядка 240 деталей. Компания с этим справилась», — подчеркнул он.

Отдельно руководитель КАМАЗа обратил внимание президента на производство полноприводных тяжелых автомобилей серии К5 — самосвалов, тягачей, работающих в условиях бездорожья на Крайнем Севере и в Сибири.

«Здесь всё направлено на то, чтобы человеку было комфортно. Кроме того, важно, что мы не стали воссоздавать то, что делали раньше, а улучшили характеристики: увеличили мощность двигателя, межремонтный и межсервисный интервалы».

Сергей Когогин также отметил, что для решения поставленных перед предприятием государственных задач необходимо было объединить коллектив в новых условиях. «Цель, которую я перед собой ставил, — объединить коллектив на почве патриотизма. На первом этапе пришлось работать больше двух лет без выходных и отпусков.

Мы взяли сразу шефство над тремя полками, где служили в основном мобилизованные из Татарстана, в том числе сотрудники КАМАЗа. В общей сложности отправили 24 гуманитарных груза, 1500 тонн.

Командиры полков определяли, что им нужно, и мы формировали гуманитарную помощь. Поскольку „КАМАЗ“ — основная машина в армии, треть — это запасные части, треть — что-то для бойцов, остальное — это легковые машины, квадрокоптеры, беспилотники, РЭБ. Подчеркну, в городе Набережные Челны, на наших заводах молодежь и ветераны также стремятся сделать что-то своими руками, например плетут сети», — рассказал Сергей Когогин.

Глава КАМАЗа затронул и вопрос социальной поддержки сотрудников. «На КАМАЗе еще при Советском Союзе был построен комплекс детских лагерей отдыха. КАМАЗу за сезон нужно 2 тысячи мест, но мы поддерживаем все 10 тысяч, и половина этих лагерей работают на круглогодичной основе, поскольку это капитальные здания, где есть системы отопления. Летом здесь отдыхают также 500 детей из Лисичанска Луганской Народной Республики, подшефного города Республики Татарстан», — добавил Сергей Когогин.

На предприятии самое пристальное внимание уделяется теме подготовки молодых инженерных кадров и обучению рабочим профессиям, подчеркнул Сергей Когогин. Так, студенты высших учебных заведений уже со второго курса проходят практику на предприятии. «В рамках сотрудничества с Передовой инженерной школой мы на договорной основе передаем работы по научным исследованиям и опытно-конструкторские работы. Уже больше 20 лабораторий полностью укомплектованы современным оборудованием. Преподаватели получили возможность проводить исследования на самом современном оборудовании. То есть Российская Федерация, республика и КАМАЗ сделали то место, где стало интересно и преподавателям, и студентам. Я считаю, что это большая наша заслуга.

Кроме того, мы в 12 школах организовали инженерные классы начиная с 5-го класса, наши работники там читают лекции. Как результат, 85 процентов выпускников школ из этих классов идут на технические специальности. То есть если мы начинаем в 5-м классе с ними работать, то получаем тот результат, который нужен», — уверен Сергей Когогин.

Глава КАМАЗа также отчитался перед президентом о создании индустриальных парков: «В послании и указе вы ставили еще одну задачу — это индустриальные парки. КАМАЗ — владелец крупнейшего в нашей стране индустриального парка. Сегодня создано более 2 миллионов крытых производственных площадей, 510 резидентов, 17 тысяч рабочих мест, а объем товарной продукции в прошлом году достиг 170 миллиардов рублей. Мы охватили множество городов, даже в Калининграде есть индустриальный парк».

В условиях специальной военной операции первостепенное значение приобрело увеличение производства продукции военного назначения. «Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 разнообразных моделей. В какой-то степени это, я считаю, подвиг», — сказал Сергей Когогин.

При создании спецтехники учитывается опыт представителей сил специальных операций. «Например, для грузовых машин мы сделали бронированную платформу, крепление под минометы, пулеметы, боезапас. Эта машина может выполнять работу по обеспечению спецгруппы во время короткого боя», — поделился Сергей Когогин.

Глава предприятия также рассказал о планах завода разработать обновленную бронированную транспортно-боевую машину для перевозки личного состава. «У нас БТР устаревший, нет полноценного. Наша компания взялась сделать самостоятельно. В этом году мы „поднимем“ эту машину, начнем испытания, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию», — подытожил руководитель КАМАЗа.