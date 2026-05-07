Токаев заявил, что Казахстан будет модернизировать свою армию

Военнослужащие ВС Казахстана
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА «Новости»

Токаев: Казахстан готов отстаивать свои интересы с более жестких позиций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на мероприятии в преддверии Дня защитника Отечества, а также Дня Победы 9 мая заявил, что республика готова отстаивать свои интересы «с более жестких позиций». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Токаева, Казахстан должен наращивать оборонный потенциал, укреплять армию и провести реформы вооруженных сил, в первую очередь, технологическую модернизацию. На эти изменения он отвел республике два года. При этом Токаев подчеркнул, что Казахстан является миролюбивой страной, и призвал решать все конфликты дипломатическим путем.

«Нам необходимо наращивать оборонный потенциал и продолжать в первую очередь технологическую модернизацию вооруженных сил. Это требование нынешнего нестабильного, турбулентного времени. С учетом этого ... необходимо провести глубокие реформы в наших вооруженных силах и военизированных структурах. Это стратегически важная задача», — отметил Токаев.

Он уточнил, что Казахстан считает необходимым строго следовать принципам и нормам международного права.

19 марта Токаев призывал к «ментальной революции» в стране, чтобы преодолеть перекос в сторону гуманитарного образования и ускорить развитие технологий.

Ранее в Казахстане решили создать ИИ-имама.

Екатерина Волкова

