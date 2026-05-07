Польша потребовала от ЕС безвозмездной оплаты закупок оружия

Владислав Косиняк-Камыш
Польша требует от Евросоюза не кредитов, а безвозмездных грантов на закупку вооружения. Об этом в своем выступлении заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости со ссылкой на европейские СМИ.

По его словам, созданная во время польского председательства в ЕС программа SAFE (Security Action for Europe — «Действие по обеспечению безопасности для Европы»), которая предусматривает кредитование закупок оружия, на сегодняшний день уже является недостаточной мерой.

«В очередной перспективе это должны быть гранты Европейского союза. Безопасность, особенно охрана восточного фланга НАТО — это задание не только стран, находящихся на границе, а всего Европейского союза», — пояснил Косиняк-Камыш.

Его заместитель Цезари Томчик призывал европейские страны рассматривать боевые действия на Украине как уникальную возможность проводить испытания выпускаемого в ЕС вооружения в реальных условиях. По его словам, этот этап должен стать следующим после полигонных испытаний и проводиться в обязательном порядке.

Ранее в Европе объявили новую эру вооружения.

Татьяна Охотникова

