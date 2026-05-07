Турция представила первую межконтинентальную гиперзвуковую ракету. Что известно о Yildirimhan

Турция представила гиперзвуковую межконтинентальную ракету Yildirimhan
Турция впервые представила межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan. Ее показали на оборонной выставке SAHA EXPO 2026 в Стамбуле. В минобороны заявили, что ракета с дальностью до 6 тыс. км и скоростью до 25 Махов может изменить баланс сил. При этом разработка еще не проходила испытаний — тестовые запуски только планируются.
По данным ведомства, ракета оснащена четырьмя двигателями и способна преодолевать до 6 тысяч км. Заявленная скорость — от 9 до 25 Махов.
Yildirimhan использует топливо на основе тетраксида диазота и может нести боеголовку массой до 3 тонн.
При этом он добавил, что Анкара «надеется использовать имеющееся вооружение только в целях сдерживания». В Минобороны Турции заявили, что, по их оценке, Yildirimhan «может изменить глобальный баланс сил».
В военном ведомстве уточнили, что ракета еще не прошла испытания — тестовые запуски на полигонах начнут проводить в ближайшее время.
Передовое оружие Турции
Свое первое оружие, заявленное как гиперзвуковое, — ракету Tayfun Block-4 — Турция представила в июле 2025 года. На тот момент ее скорость не превышала 5 Махов, что ниже принятого порога гиперзвука.
По данным разработчика Roketsan, впоследствии скорость удалось увеличить до 10 Махов. Заявленная дальность — около 1000 км, отклонение от цели — до 5 м.
Тогда же на выставке SAHA EXPO Турция представила свою «лазерную оружейную систему» — гибридную платформу направленной энергии ALKA-KAPLAN. Утверждается, что она является одной из самых экономически эффективных для устранения воздушных целей.
По данным газеты Soczu, в мае система успешно прошла испытания, точно поразив воздушную цель. Утверждается, что эффективная дальность действия составляет от 750 до 1500 м, а использование искусственного интеллекта позволяет системе отслеживать до 100 целей одновременно.
Помимо этого, на SAHA EXPO 2026 Турция представила новую колесную бронированную машину PARS ALPHA с дистанционно управляемой башней TEBER-II 30/40.
Ядерные мечты
В Феврале министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала CNN Türk заявил, что в случае появления на Ближнем Востоке ядерного оружия, Анкаре придется также заняться разработкой стратегических вооружений. При этом он не стал отвечать на вопрос, хотела бы страна обладать ядерным оружием.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга отмечал, что Москва «обратила внимание» на заявление Фидана.
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с порталом «Ридус» объяснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган видит, как США «ведут себя с Ираном». В то же время Анкара отстала от КНДР, которой удалось получить ядерное оружие, обладая меньшими ресурсами.
«Турция рано или поздно столкнется с Израилем и Западом при расширении сферы влияния на юг (в Сирии и далее), нужно уменьшить преимущество противников», — утверждает он.
Также по словам Балмасова, Эрдоган и другие представители турецких властей с конца 2025 года «активно ведут переговоры с Нигером относительно приобретения урана», хотя топливо для ее атомных электростанций по договору поставляет Россия. Кроме того, технологический уровень Турции позволяет стране создать «ядерное устройство вроде тех, что испытывались и применялись в конце 1940-х годов», добавляет эксперт.
Олег Игнатович