Деловая газета "Взгляд"

Турецкая Baykar подписала первый контракт на экспорт 12 беспилотников Kizilelma

БПЛА Bayraktar KIZILELMA
Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания Baykar впервые заключила соглашение о поставке боевых беспилотников Kizilelma за рубеж, первым импортером стала Индонезия, сообщили в компании.

Согласно данным пресс-службы компании, соглашение о продаже 12 аппаратов было подписано с индонезийской фирмой Republicorp на выставке оборонной промышленности SAHA, проходящей в Стамбуле.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Халюк Гергюн во время церемонии подписания отметил важность этого события, заявив: "Это исторический контракт, первый в своем роде на экспорт данной модели. Наша цель – начать поставки партии из 12 самолетов с 2028 года". В документах предусмотрен опцион, который предусматривает возможность увеличения заказа в общей сложности до 48 беспилотников.

Беспилотный самолет Kizilelma обладает длиной 14,7 метра и способен нести до 1,5 тонн полезной нагрузки. Осенью 2025 года два прототипа Kizielma впервые в истории совершили совместный полет с использованием "умных" алгоритмов.

На выставке SAHA представлены последние достижения турецких производителей, в том числе новейшие разработки в области оборонной промышленности. Мероприятие ежегодно собирает делегации из более 120 стран и свыше 1700 компаний со всего мира.

Baykar считается крупнейшим мировым экспортером беспилотных летательных аппаратов, имея контракты с 37 странами. Экспорт составляет 90% общей выручки компании.

Ранее Baykar провела успешные испытания роя беспилотников-камикадзе и барражирующих боеприпасов, управляемых искусственным интеллектом без использования спутниковых навигационных систем. До этого турецкий беспилотник Bayraktar Kizilelma впервые поразил воздушную цель ракетой класса "воздух – воздух".

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая корпорация совместно с итальянским концерном Leonardo планируют создать совместное предприятие для разработки и производства дронов, что укрепит позиции производителя БПЛА "Байрактар" – Baykar – на рынке ЕС.

Тимур Шайдуллин

