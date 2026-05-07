Молдавия и Польша планируют заключить соглашение о военном сотрудничестве.

Власти Молдавии приняли решение начать переговоры с Польшей о подписании нового договора о сотрудничестве в оборонной сфере.

Правительство Молдавии одобрило постановление о начале переговоров с польской стороной по вопросам оборонного взаимодействия, сообщает "Интерфакс". Решение было принято на заседании кабинета министров в среду.

"Углубление сотрудничества с Польшей будет способствовать модернизации Национальной армии, укреплению национальной безопасности, обеспечению стабильной и безопасной обстановки для граждан", – заявил министр обороны республики Анатолий Носатый. Глава ведомства подчеркнул, что условия договора отвечают принципу нейтралитета Молдавии и не противоречат международным обязательствам.

По словам министра, новое соглашение усилит взаимодействие стран в сферах военной подготовки, стратегического планирования, логистики и кибербезопасности. Документ также предусматривает совместное участие в международных миссиях. Необходимость обновления договоренностей продиктована текущей ситуацией в области безопасности и потребностью пересмотреть положения предыдущего договора от 1998 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Молдавия подписала двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Евросоюзом.

Весной прошлого года Кишинев заключил аналогичный договор об оборонном взаимодействии с Францией.

Бывший президент республики Игорь Додон обвинил Брюссель в поставках военной техники для подготовки страны к войне.