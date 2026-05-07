Модернизацию 70-летних бомбардировщиков США назвали радикальной идеей

Фото: Toby Melville / Reuters
19FortyFive: Модернизация устаревших B-52 ВВС США столкнется с проблемами

Модернизация стратегических бомбардировщиков B-52 Военно-воздушных сил (ВВС) США, которые начали эксплуатировать более 70 лет назад, — это радикальная идея. Возможные сложности, с которыми столкнутся при доработке устаревшей платформы, назвал обозреватель 19FortyFive Брэндон Вайхерт.

Вашингтон работает над модернизацией самолетов до уровня B-52J. Бомбардировщики с новыми двигателями Rolls-Royce F130 и современным оборудованием планируют эксплуатировать до 2050-х годов.

Автор подчеркнул, что проект модернизации «нельзя назвать дешевым». Только работы по замене двигателей обойдутся в 15 миллиардов долларов. Еще 48,6 миллиарда ВВС США потратят на доработку других систем. «Кроме того, остаются сложности с интеграцией. В конце концов, установка современных двигателей на планер 1950-х годов сопряжена с рядом потенциальных технических проблем», — добавил Вайхерт.

При этом издание напомнило, что модернизация существующих B-52 обойдется дешевле, чем создание полностью нового самолета.

В феврале стало известно, что двигатели F130 для тестов на B-52 поставят в 2027 году. Силовые агрегаты прошли этап оценки основных характеристик.

