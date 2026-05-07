"Севмаш" внедряет ИИ для повышения эффективности производства

На "Севмаше" стартовал проект по анализу направлений использования технологий искусственного интеллекта (ИИ). Как рассказали в пресс-службе верфи, предполагается развертывание системы ИИ во внутреннем контуре с учетом концепции информационной безопасности Объединенной судостроительной корпорации.

В пресс-службе пояснили, что работы ведутся в рамках развития производственной системы на основе принципов процессного подхода. Сейчас проводится перепроектирование процессов комплексной подготовки производства. На очереди – процессы управления проектами и оперативного планирования работы цехов.

Вывод из эллинга многоцелевой АПЛ "Пермь" "Севмаш"

Предполагается, что ИИ будет применяться также в области автоматизации нормирования труда, внутренней служебной переписки и других процессов. По мере накопления опыта сфера применения ИИ будет расширяться, добавили в пресс-службе завода.

По словам начальника управления развития производственной системы "Севмаша" Владимира Кукушкина, там, где за счет автоматизации процессов ожидалось повышение их эффективности на десятки процентов, с использованием ИИ можно рассчитывать на кратные улучшения показателей.

Напомним, что "Севмаш" строит для ВМФ России две серии АПЛ четвертого поколения: многоцелевые субмарины проекта 885/885М (шифр "Ясень/Ясень-М") и стратегические ракетоносцы проекта 955/955А (шифр "Борей/Борей-А"). Также верфь провела капитальный ремонт и модернизацию атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442, который проходит испытания.