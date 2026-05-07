Austal поставит дополнительные катера класса "Улучшенный Кейп" Пограничной службе Австралии

ЦАМТО, 6 мая. Компания Austal Limited 4 мая сообщила о подписании ее подразделением Austal Ships Pty Ltd контракта на строительство двух дополнительных патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп" для Пограничной службы Австралии.

Новый контракт, стоимость которого оценивается в 150,3 млн. австр. долл., увеличивает количество приобретенных Пограничной службой Австралии патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп" до 6 ед., а общее количество заказанных катеров данного типа до 16 ед. Поставка 10 катеров ВМС Австралии завершилась в марте 2026 года. Строительство первых четырех катеров для Пограничной службы находится на различных стадиях.

Как сообщал ЦАМТО, МО Австралии подписало с Austal Australia контракт на строительство для ВМС Австралии в рамках проекта SEA1445-1 первых шести патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп" в мае 2020 года. Стоимость заказа составила 324 млн. австр. долл. В апреле 2022 года и в феврале 2024 года Austal заключила контракты, предусматривающие строительство для ВМС Австралии четырех дополнительных катеров класса "Улучшенный Кейп".

Головной корабль серии, "Кейп Отуэй", был передан ВМС Австралии 23 марта 2022 года. Последний, 10-й, катер класса "Улучшенный Кейп" Austal поставила ВМС Австралии 27 февраля 2026 года.

В декабре 2024 года с Austal Limited был заключен контракт стоимостью 137,02 млн. австр. долл. на строительство двух патрульных катеров класса "Улучшенный Кейп" для Пограничной службы Австралии. Они находятся в стадии постройки. В августе 2025 года были заказаны еще два катера серии на сумму 135 млн. австр. долл. Новый контракт увеличил общее количество заказанных Austal для Пограничной службы Австралии катеров класса "Улучшенный Кейп" до 6 ед. Строительство катеров будет осуществляться на предприятии Austal в Хендерсоне (Западная Австралия).

Ранее, в период с 2012 по 2015 гг., компания Austal поставила Пограничной службе Австралии 8 патрульных катеров класса "Кейп".

Патрульный катер "Улучшенный Кейп" отличается от базовой версии рядом модификаций, которые выполнены на основе опыта эксплуатации ранее поставленных катеров. Вместимость была увеличена на 10 человек – до 32 человек, улучшены условия размещения экипажа, установлены современные системы разведки. Длина корабля составляет около 58,1 м, ширина – 10,6 м, водоизмещение – около 400 т. Он оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar 3516C, может развивать максимальную скорость 26 узлов. Дальность хода составляет около 4000 морских миль на скорости 12 узлов. Катера класса "Улучшенный Кейп" могут быть вооружены двумя 12,7-мм пулеметами, нести две надувные лодки с жестким корпусом (RHIB).